Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté z Veselí nad Lužnicí podpořili nemocného kamaráda

Jihočeský kraj - Na zraněného Martina Trnku se vybralo více než 600 000 korun.

"Pojďme pomoct Martinovi a jeho rodině" to je motto, které provázelo sbírku pro zraněného Martina Trnku, který se o Velikonocích letošního roku těžce zranil, když si hrál s dcerou v bazénu. Martin si poranil míchu a zůstal připoután na invalidním vozíku. Zpočátku nedávali lékaři rodině téměř žádnou naději, že by někdy mohl sám dýchat nebo se jakkoliv hýbat. Martin a jeho rodina se ocitli v těžké životní situaci. Jejich osud nebyl lhostejný dvěma Martinovým kamarádům, Petru Semrádovi a Ondřeji Štěpáníkovi, policistům z obvodního oddělení ve Veselí nad Lužnicí, kteří se rozhodli Martinovi a jeho rodině pomocí tím, že založili transparentní účet, na který mohl každý poslat jakoukoliv částku. O jejich počínání jsme infomovali veřejnost v polovině května: https://www.policie.cz/clanek/o-martinovi-a-jeho-nadeji.aspx.

Sbírka pro Martina běžela od dubna a byla ukončena počátkem září velkou charitativní akcí, která proběhla v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí. Policistům, kteří akci zorganizovali, se podařilo připravit běžecký závod na 4 km, jehož tváří se stala olympionička Tereza Petržilková. Běžely i malé děti a to na trati 100 nebo 400 metrů. Akce se zúčastnilo okolo 800 lidí, kdy každý závodník mohl přispět libovolnou výší startovného, i tyto peníze pak byly předány rodině nemocného Martina. Součástí programu byla kromě jiného dynamická ukázka práce zásahové jednotky jihočeské policie, při které policisté zadržovali pachatele ve vozidle. Nechyběl ani policejní psovod z územního odboru v Táboře, který předvedl vše, co policejní pes při své práci dělá a co umí.

Během této sportovně kulturní akce přispěli účastníci i návštěvníci krásnou částkou 70 265 korun. Organizátoři by rádi touto cestou poděkovali i jménem rodiny Martina všem, kteří se akce zúčastnili. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Františku Davidovi, starostovi obce Sviny, bez jehož ochoty a pomoci by se akce nemohla uskutečnit. Dále pak panu Radku Barbulákovi, který akci moderoval a kapelám, které zde vystupovaly, ti všichni se vzdali svých honorářů. Pan Ivan Bartoš z Bukovska namaloval dva obrazy, které byly na akci vydraženy, i jemu patří díky. Poděkování náleží i pracovníkům Charity Tábor, kteří pomohli akci připravit, a kterým se podařilo vybrat pro Martina a jeho rodinu dalších 30 000 korun. Největší překvapení si nechali organizátoři na závěr celého dne, kdy přede všemi vystoupil avizovaný VIP host - byl to sám zraněný Martin Trnka, kterého doprovodila jeho rodina, a který navzdory svému zdravotnímu stavu dokázal promluvit k přítomným lidem a povyprávět jim svůj životní příběh. Bez pomoci své dcery Nelinky by to však nikdy neodkázal, to ona připravila prezentaci a vše, co bylo potřeba. Martinova přítomnost byla pro všechny zúčastněné jasným vzkazem - to kvůli němu všichni přišli, jim všem patřilo Martinovo poděkování.

Touto akcí sbírka skončila. Na transparentní účet dárci zaslali celkem 523 283 korun. A tak mohli oba policisté s radostí rodině Trnkových předat celkovou částku 594 272 korun, která rodině pomůže zajistit vše potřebné, aby mohl Martin co nejlépe zabojovat o návrat k normálnímu životu. Vyhlídky nejsou úplně optimistické. Přesto Martin ani jeho rodina neztrácejí naději a každý pokrok je pro ně hnacím motorem. Martin aktuálbě rehabilituje v Kladrubech, sám dýchá, mluví a velmi pomalu rozhýbává ruce, jinak je zcela ochrnutý. Všichni věří, že s nimi do budoucna bude moci hýbat normálně a naděje vkládají do léčby elektro akupunkturou. Martinova manželka musela skončit v zaměstnání a tak jí peníze, které byly ve sbírce vybrány, pomohou v této náročné životní cestě. Děkujeme oběma policistům za jejich ochotu pomoci a všem, kteří přispěli nebo se podíleli na charitativní akci, děkujeme za podporu. Martin ji bude potřebovat.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

7. října 2024

