Policisté z TOXI týmu úspěšně odhalili pěstírnu marihuany

BLANENSKO: Při razii v rodinném domě zatkli dva muže a jednu ženu.

Blanenští kriminalisté odhalili v pondělí 11. listopadu 2019 pěstírnu konopí. Po důsledném a intenzivním prověřování se podařilo policistům z TOXI týmu ustanovit místo, kde docházelo dlouhodobě ke skrytému nelegálnímu pěstování rostlin konopí, za účelem získání psychotropní látky. Akce byla zahájena po deváté hodině ranní, kdy policisté vyrazili do lokality Staré Blansko. Na základě příkazu k provedení domovní prohlídky vstoupili do objektu rodinného domu. Zde na ně čekaly dvě pěstírny, včetně profesionálního moderního zařízení a poměrně nákladné technologie k pěstování rostlin konopí. Policisté během akce zadrželi dva muže ve věku 45 a 44 let a ženu 29 let. Zajistili téměř dvě stě kusů vzrostlých rostlin konopí a část již zpracované marihuany. Podezřelé osoby byly umístěny do policejní cely a veškeré produkty marihuany byly zajištěny a z místa odvezeny nákladním vozem. V nejbližších dnech bude všem třem zadrženým sděleno obvinění ze spáchání z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zároveň bude podán návrh na vzetí do vazby. Kriminalisté šetřením zjistili, že tuto trestnou činnost provozovali po delší dobu.

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 12. listopadu 2019

