Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté z prvosledových hlídek plní na poli bezpečnosti nemalou roli

BENEŠOVSKO – Hned počátkem tohoto roku pomohli několika lidem z hořícího domu. Díky včasnému oznámení zatkli mezinárodně hledanou osobu. Naposledy zachránili život mladíkovi, který vyhrožoval sebevraždou.

Počátkem ledna, krátce před půlnocí, zasahovali policisté z tzv. prvosledové hlídky při požáru domu v obci Nesvačily. Na místo dorazili jen šest minut poté, co je sem vyslal operační důstojník. Měli informaci, že se uvnitř nachází hned několik osob a zvířat. V době jejich příjezdu již byla značná část domu v plamenech. Oni ale na nic nečekali. Oknem v přízemí, které bylo otevřené, se dostali dovnitř, kde nalezli tři osoby. Starší paní upoutanou na invalidním vozíku okamžitě vyvezli ven, muž, žena a jejich tři psi vyběhli za nimi. Na místo postupně dorazila další policejní hlídka, zdravotnická záchranná služba a také hasiči. Třiaosmdesátiletá paní utrpěla poranění a byla převezena na vyšetření do nemocnice. Šestapadesátiletá žena a pětapadesátiletý muž vyvázli naštěstí bez újmy na zdraví. Po uhašení požáru ohledal požářiště policejní psovod se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání akcelerantů hoření, který vyloučil cizí zavinění. Předběžná škoda byla odhadnuta na přibližně 2 milióny korun.

Tento případ je pouze jedním z mnoha, u kterých policisté z prvosledových hlídek od doby svého vzniku zasahovali. A není to zdaleka poprvé, kdy někomu zachránili život. Naposled to byl mladý muž, který chtěl spáchat sebevraždu. Předtím zase, na základě včasného oznámení, zatkli mezinárodně hledanou osobu. Záběr jejich činností je tedy skutečně velmi široký. Musí okamžitě reagovat na nastalou situaci. K dispozici jsou čtyřiadvacet hodin denně. V případě, že se děje něco vážného, měli by být na místě jako první. Mají k tomu speciální vybavení a také výcvik. Okres Benešov je ale svou rozlohou největší ve Středočeském kraji a doba přesunu hlídek z místa na místo se kvůli tomu někdy úměrně prodlužuje. Také proto je nezbytná spolupráce jejich kolegů z obvodních oddělení, ale i ostatních složek IZS, včetně městských a obecních policií. A že to skutečně funguje, ukazuje řada případů z minulé doby, kdy tyto složky společně zasahovaly. Spolupráce mezi nimi je na stále lepší úrovni a neustále se prohlubuje. Tím se zvyšuje i jejich profesionalita. Probíhají společná cvičení, na kterých se v praxi ukazuje připravenost jednotlivých složek, schopnost jejich vzájemné komunikace a koordinace. Velký podíl na tom má i relativně mladý projekt „Bezpečný kraj“, na který navázal projekt „Bezpečné město“. V něm jde právě o spolupráci měst a obcí s Policií ČR, přičemž hlavním cílem je snížení kriminality v dané lokalitě, zlepšení bezpečnostní situace a zvýšení pocitu bezpečí tamních obyvatel.

Prvosledové hlídky vznikly v roce 2016 zejména v reakci na tragickou událost v Uherském Brodě, kde útočník v restauraci zastřelil osm lidí. Prozatím fungují v rámci devíti územních odborů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha venkov – Východ, Praha venkov – Západ, Příbram a Rakovník). Složeny jsou zpravidla ze dvou členů a operují nepřetržitě v celé lokalitě územního odboru. Jejich hlavním úkolem je rychle a takticky správně reagovat na oznámení, ve kterém jde zejména o bezprostředně hrozící nebo trvající ohrožení života nebo zdraví osob, závažné ohrožení majetku v důsledku nezákonného jednání nebo se pachatel protiprávního jednání nachází na místě činu. Prvosledovou hlídku vysílá na místo operační důstojník na základě aktuálního vývoje bezpečnostní situace. Policisté z prvosledových hlídek jsou speciálně vycvičeni, mají speciální výstroj a výzbroj. Kromě balistické ochrany a dlouhých zbraní mají ve vozidle tzv. Rescue Bag k poskytování první pomoci a také automatický externí defibrilátor (AED),

k jehož používání jsou taktéž speciálně vyškoleni. Díky těmto dovednostem už v minulosti zachránili nejeden lidský život.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

13. března 2019

vytisknout e-mailem