Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté z „oháesky“ zachránili z hořícího bytu pět osob

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Kromě záchrany životů se jim podařilo i požár uhasit.

Počátkem tohoto měsíce, 5. září 2023, před osmnáctou hodinou, přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení o požáru v bytovém domě v Dobřichovicích. Na místo neprodleně vyslal policisty z oddělení hlídkové služby, pprap. Michala Karmazína a pprap. Miroslava Töröka.

Jako první, za 5 minut od nahlášení události, se na místo dostavili policisté z „oháesky“ (oddělení hlídkové služby). Ti se okamžitě vydali k hořícímu bytu a vzhledem k tomu, že nikdo z bytu na bouchání na dveře nereagoval, rozhodli se vstoupit do bytu za pomoci síly.

Uvnitř obydlí, které bylo hustě zakouřené, a samotný kouř se valil do chodby domu, objevila hlídka ženu a tu vyvedla ven do bezpečného prostoru. Poté se opět vrátila zpět do bytu k jeho prohledání a rovnou si rozdala úkoly. Jeden z policistů, konkrétně pprap. Miroslav Török, otevřel domovní požární hydrant a začal požár hasit. Jeho kolega, pprap. Michal Karmazín, prohledával všechny místnosti, v nichž nalezl další čtyři osoby, z toho 3 děti. Ty odvedl ven do bezpečí a předal zdravotníkům, kteří se o všechny postarali. Z celého bytového domu pak bylo evakuováno celkem 25 lidí.

Pět osob, z toho dva dospělí a tři děti, z hořícího bytu, skončily kvůli nadýchání zplodin v péči lékařů. Nikdo jiný zraněn nebyl.

Skvěle sehrané dvojici policistů se podařilo ještě do příjezdu záchranářů a hasičů vyvést všechny osoby z hořícího bytu ven a kompletně uhasit požár. Tuto skutečnost, že bylo ohnisko zcela uhašeno, potvrdila posádka hasičů, která vše zkontrolovala termokamerou.

Velký obdiv patří oběma policistům, kterým se díky jejich rychlému a profesionálnímu přístupu podařilo uhasit ohnisko požáru, včas vyvést a evakuovat všechny osoby a tím zabránit vzniku velké tragédii.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

22. září 2023

