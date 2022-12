Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté z oddělení služební hipologie kontrolují zabezpečení chat

ZLÍNSKÝ KRAJ: Chataři, nedávejte šanci zlodějům!

Od podzimu do jara se často chataři ve Zlínském kraji mohou potkat s policisty z Oddělení služební hipologie Zlín, kteří se svými čtyřnohými parťáky v chatových oblastech obcházejí a kontrolují zabezpečení rekreačních objektů. Na koních se dostanou do míst, na která by se autem nedostali.

Dnes kontrolovali chaty v okolí Luhačovické přehrady a blízkém okolí. Policisté zkontrolovaný objekt označí visačkou, na které je uveden záznam, kdy a kým byl kontrolován.

Majitelé by si měli svůj majetek co nejlépe zabezpečit (kvalitními dveřmi, zámky, mřížemi, okenicemi), případně použít i elektronické zabezpečení (alarmy, kamery). Platí také, že by v rekreačních objektech neměli nechávat cenné věci. V případě, že dojde k vloupání do objektu platí, nevstupovat do něj a volat tísňovou linku Policie ČR 158.

Ve Zlínském kraji došlo k 30. listopadu 2022 k 61 případům krádeží vloupání do rekreačních objektů. Z toho v okrese Zlín jich bylo 20, Vsetín 33, Uherské Hradiště 4 a Kroměříž 4.

5. prosince 2022, por. Bc. Jitka Lysáčková

vytisknout e-mailem