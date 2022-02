Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z oddělení kriminalistické techniky mají nové vozidlo

PLZEŇ - Vedení plzeňské policie převzalo z rukou čelních představitelů města Plzeň dar v podobě služebního vozidla.

Policisté z oddělení kriminalistické techniky Městského ředitelství policie Plzeň obdrželi v úterý 1. února 2022 nový vůz. Vozidlo značky VW Transportér bylo pořízeno z finančních prostředků, které každoročně poskytuje Magistrát města Plzně jako dar Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, a jsou určeny na pořízení automobilní techniky primárně pro výkon služby policistů městského ředitelství.

Automobil společně s dalším vybavením předal sám primátor města Plzně Mgr. Pavel Šindelář.

„Žádostem Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o poskytnutí finančního daru vyhovují zastupitelé města dlouhodobě už od roku 2009. Nejnižší poskytnutý dar byl v částce 500 tisíc korun, nejvyšší 1,3 milionu. Včetně naposledy schváleného daru v loňském roce jsme státní policii z rozpočtu města darovali již 10,7 milionu korun. V tomto trendu chceme pokračovat, v rozpočtových výhledech je až do roku 2025 alokována částka vždy jeden milion pro každý rok,“ uvedl primátor města Pavel Šindelář, jenž se chce ve své nové funkci zabývat i zvýšením bezpečnosti v Plzni.

Předání vozidla se také zúčastnil člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti pan Martin Zrzavecký. „Město Plzeň podporuje práci policistů mnoha způsoby, například právě prostřednictvím těchto finančních darů, díky nimž modernizují své vybavení a techniku. Jen tak mohou zajistit lepší bezpečnost v Plzni. Jsme si vědomi toho, že jejich práce není jednoduchá, i proto se snažíme o jejich podporu,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Za policii se slavnostního předání zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Ing. Karel Machulda a vedoucí oddělení kriminalistické techniky Městského ředitelství policie Plzeň ppor. Pavel Fanta.

„Městské ředitelství policie Plzeň je nejvytíženějším útvarem co do počtu případů protiprávního jednání v rámci všech útvaru spadajících pod působnost Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. O to více mě těší, že Magistrát města Plzně je naším dlouhodobým partnerem v oblasti bezpečnosti na území našeho krajského města, který nás touto formou opětovně podpořil.” uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild. Ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Ing. Karel Machulda na to navázal poděkováním představitelům města za dlouhodobou spolupráci a za podporu při zlepšování podmínek v rámci výkonu služby policistů městského ředitelství, které si velmi váží.

Obdržené vozidlo tovární značky VW Transporter s obsahem motoru 2,0 TDi – 150kW, automatickou převodovkou s ovládáním pod volantem, pohonem 4MOTION (4x4), emisní třídou EURO 6, zvýšenou světlostí podvozku, s předními i zadními parkovacími senzory, dvouzónovou automatickou klimatizací a s osvětlením vnitřní spodní části u řidiče i spolujezdců je vybaveno speciálně pro potřeby policie. Disponuje světelným i zvukovým výstražným zařízením a dalšími doplňkovými výstražnými svítilnami. Do výbavy vozu patří box na kontaminovaný odpad, elektrocentrála, pětilitrový kanystr, AKU šroubovák a inspekční kamera, dále horkovzdušná pistole, úhlová bruska, krumpáč, sekera, pákové kleště, rošt na popel, detektor kovů, teleskopický žebřík nebo světelná souprava.

Osobní vozidlo v policejních barvách bude sloužit především pro výjezdy kriminalistických techniků.

nprap. Michaela Raindlová

1. února 2022

