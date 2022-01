Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z oddělení hlídkové služby zadrželi pachatele při krádeži

PLZEŇ – Kradl v obchodě, dva dny poté se vloupal do několika vozidel. Zadrželi ho policisté z oddělení hlídkové služby.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 34letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádež. Muž osmý lednový den roku 2022 navštívil jedno plzeňské nákupní centrum a do igelitové tašky si uložil několik balení tabletového umělého sladidla, oříšky a šest šišek salámu. Prodejnu chtěl opustit bez zaplacení. Byl ovšem zastaven pracovníkem ostrahy, který na místo zavolal policejní hlídku. Po provedení procesních úkonů policisté podezřelého muže propustili na svobodu.

Ten v trestné činnosti pokračoval. Dva dny poté se v nočních hodinách vloupal do dvou zaparkovaných vozidel v Plzni na Borech. Z automobilu značky Škoda Octavia odcizil doslova vše, co mu přišlo pod ruku. Jednalo se například o makový koláč, jablečné pyré nebo gumové pantofle. Při násilném vniknutí do druhého vozidla značky Fiat Ducato už takové štěstí neměl. Ve chvíli, kdy se chystal vozidlo i s ukradenými věcmi ( jednalo se převážně o elektro nářadí ) opustit, ho zadrželi policisté z oddělení hlídkové služby, které na místo vyslal operační důstojník na základě oznámení. Policisté následně zjistili, že zloděj je pod vlivem drog. Test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin.

Pachatel není žádný nováček. V minulosti byl již pro majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soudce akceptoval.

nprap. Michaela Raindlová

13. ledna 2022

