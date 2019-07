Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté z Mimoně pomohli muži přežít čas do příjezdu sanity

ČESKOLIPSKO - Čtyřiapadesátiletého muže postihla silná dušnost.

V sobotu 13. července kolem 15.45 vyslal operační důstojník libereckého krajského ředitelství hlídku mimoňských policistů, která právě prováděla v obci Ploužnice hlídkovou službu, do bytu panelového domu ve stejné obci k 54letému muži v bezvědomí. O pomoc nás prostřednictvím tísňové linky požádala zdravotnická záchranná služba, která v tu dobu rovněž vyjížděla ke stejnému pacientovi, kterého postihla silná dušnost.

Mimonští policisté byli na místě do dvou minut i s defibrilátorem a dalším vybavením první pomoci. V době jejich příchodu ležel pacient na balkoně svého bytu na zemi a masáž srdce mu dával muž ze sousedství. Policisté ho okamžitě vystřídali. Jeden z nich pokračoval v masáži a druhý připravil defibrilátor k použití. Když připnul elektrody na tělo pacienta, který nedýchal, přístroj po vyhodnocení jeho zdravotního stavu výboj tentokrát nedoporučil.

Policisté podle jeho pokynů stále pokračovali v nepřímé masáži srdce. Po několika minutách pacient začal dýchat ztěžka a nepravidelně, proto policisté použili pro podporu jeho dýchání také ruční dýchací přístroj takzvaný ambuvak. Po jeho využití se pacientovo dýchání zlepšilo. Do péče si ho následně převzal lékař zdravotnické záchranné služby, který ho transportoval na anesteziologicko resuscitační oddělení do nemocnice. Jeho zdravotní stav se od soboty výrazně zlepšil a má nadějné vyhlídky na to, že jeho hospitalizace na tomto oddělení brzy nebude nutná.

Tomuto muži v ohrožení života v jeho nejtěžších chvílích pomohli nprap. Zdeněk Vlk a prap. Petr Moník z obvodního oddělení policie v Mimoni. Podařilo se jim ho udržet při životě do příjezdu zdravotnické záchranné služby nejen díky jejich osobnímu nasazení a profesionalitě, ale také proto, že projekt "AED pro Liberecký kraj" financovaný Krajským úřadem Libereckého kraje skutečně funguje. V rámci zavedeného systému mají policisté, hasiči a další záchranáři na vybraných místech Libereckého kraje k dispozici automatický externí defibrilátor (AED) a jsou proškoleni zdravotníky pro jejich použití. V místech, kde je vyšší pravděpodobnost rychlejšího dojezdu policistů nebo hasičů vybavených defibrilátorem k pacientovi, vyžádá si zdravotnická záchranná služba přes operační středisko "nejbližšího asistenta" s tímto vybavením na místo. Proškolení policisté nebo hasiči defibrilátor u pacienta použijí ještě před příjezdem sanity zdravotnické záchranné služby a tím zvyšují pacientovu šanci na přežití.

16. 7. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem