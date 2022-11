Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté z Libereckého kraje převzali Záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému I. a II. stupně

KRAJ - Ocenění získali za záchranu života, ale i příkladnou službu.

Dnes z rukou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty převzali naši kolegové Záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, která se uděluje

ve dvou stupních:

a) zlatá - 1. stupeň,

za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních, kulturních a jiných hodnot a držitelům medaile 2. stupně za mimořádné zásluhy.

b) stříbrná - 2. stupeň,

za přípravu na mimořádné události na záchranné a likvidační práce a pro ochranu obyvatelstva a za jejich realizaci, při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti Libereckého kraje, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech při příležitostech životních nebo pracovních jubileí a jiných významných výročích.

Zlatou medaili I. stupně převzali prap. Jiří Lánský a pprap. Petr Matouš za záchranu lidského života. V neděli 7. srpna se krátce před 19. hodinou vracela policejní hlídka z výjezdu. Cestou na služebnu však policisté uvízli v koloně vozidel. Policisté si velmi dobře uvědomovali, že dlouhodobější problém s dopravou právě zde, v ulici Londýnská v Liberci, by mohl způsobit vážné komplikace. Rozhodli se tedy situaci prověřit. Jakmile se policejní vůz prodral kolonou, všimla si jeho posádka na silnici bezvládně ležícího muže.

Nejevil známky života a navíc mu hrozilo další bezprostřední nebezpečí.

Některý z nepozorných řidičů by mohl snadno přehlédnout, co se před ním děje a nechtěně tak způsobit tragédii.

Praporčík Jiří Lánský a podpraporčík Petr Matouš z Obvodního oddělení Liberec – Vápenka neváhali ani na okamžik. Odstavili vůz tak, aby vytvořil překážku mezi zraněným

a případnou hrozbou ze strany některého nezodpovědného řidiče a okamžitě mu přispěchali na pomoc. Muž nereagoval na žádný z podnětů, nedýchal, měl fialové rty a krvácel z tržné rány na hlavě. Policisté nezaváhali ani na okamžik a usilovně prováděli nepřímou masáž srdce zraněného muže. Pod taktovkou operátorky tísňové linky se několik minut trvající resuscitace vyplatila. Pohotová reakce policistů Jiřího Lánského a Petra Matouše z Obvodního oddělení Liberec - Vápenka, ale i profesionální přístup operátorky tísňové linky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Jarmily Spierhanzlové, výrazně dopomohly k záchraně lidského života.

Stříbrnou medaili II. stupně převzala Jana Blažková z Oddělení psychologických služeb, KŘP LK za dlouhodobé a příkladné osobní úsilí, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností i nad rámec pracovní doby, a to zejména při mimořádných opatření, která byla v době Covid-19, kdy dobrovolně a nad rámec svých povinností pomáhala jako intervent na státních hranicích, a to nejen policistům, ale i vojákům, celníkům. Dále v době ukrajinské krize pracovala jako hlavní koordinátor psychologické pomoci na KACPU v Liberci.

Jana Blažková nastoupila k policii v roce 2010. Celou svou profesní kariéru zasvětila této službě. Právě ona je ta, se kterou se potká mezi prvními budoucí policista coby uchazeč o tuto práci, a to v rámci psychologického vyšetření při zjišťování osobní způsobilosti k výkonu služby. Dále spolupracuje se členy antikonfliktního týmu, s dalšími psychologickými pracovišti složek Integrovaného záchranného systému, a to při pomoci obětem mimořádných událostí většího rozsahu a s institucemi mimo policii při zajištění návazné psychologické služby.

Stříbrnou medaili II. stupně převzal Martin Bartoš z Oddělení mezinárodních vztahů KŘP LK, za dlouhodobé a příkladné osobní úsilí, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností i nad rámec pracovní doby. Díky jeho iniciativě a svědomitému přístupu došlo k objasnění mnoha závažných trestných činů, které měly přesah za hranice Česka.

Martin Bartoš nastoupil k polici v roce 1998, a to na oddělení hlídkové služby v Liberci, v roce 2015 vyhrál výběrové řízení a nastoupil na odbor mezinárodních vztahů jako tlumočník polského jazyka. Na tomto místě využil své předchozí znalosti z přímého výkonu služby. Jako tlumočník zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména

při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti

a ochraně státních hranic, včetně boje proti nelegální migraci.

11.11.2022

mjr. Mgr. Jana Světlá

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem