Policisté z Jílového pátrají po zloději, který se vloupal do kostela

PRAHA VENKOV - JIH - V případě dopadení hrozí pachateli až 2letý trest odnětí svobody

Ani místo, které je pro věřící svaté, a to kostel, nebylo překážkou pro spáchání trestného činu ze strany zatím neznámého pachatele.

Ten se v době od večerních hodin dne 17. listopadu do dopoledních hodin 20. listopadu 2022 vloupal do kostela, a to tak, že rozbil skleněnou výplň zázemí kostela v katastru obce Psáry - Dolní Jirčany a do kostela vniknul. Uvnitř následně odcizil mešní kalich, mešní misku a kropenku, čímž způsobil škodu ve výši 21 tisíc korun.

Policisté z Obvodního oddělení Jílové u Prahy nyní po pachateli krádeže pátrají, ve věci zároveň zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Všimli jste si v uvedené době a čase něčeho podezřelého nebo nějaké podezřelé osoby, která se v okolí kostela pohybovala? Pokud ano, ozvěte se nám prosím na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

29. listopadu 2022

