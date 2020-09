Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z dálničního oddělení hledají svědky

DÁLNICE D5 - NOVÁ HOSPODA - Najde se svědek kolize, při které došlo k zadnímu nárazu do nákladní soupravy?

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky jednání, které se stalo 28. srpna letošního roku mezi 14:30 hod. a 15:00 hod. na dálnici D5 v prostoru km 129,1 ve směru jízdy do Spolkové republiky Německo. V místech, kde je provoz na dálnici omezen z důvodu probíhající opravy vozovky a provoz je zde sveden do jednoho jízdního pruhu, a to i v opačném směru jízdy.

Z dosud zjištěných informací vyplývá, že se na tomto úseku dálnice otáčel řidič osobního vozidla značky BMW tmavé barvy, blíže nezjištěné registrační značky. Za neznámým vozidlem jel řidič nákladní soupravy, který na uvedenou situaci reagoval brzděním. V tu dobu do zadní části nákladní soupravy však narazil řidič dodávky, který nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za vpředu jedoucí nákladní soupravou.

Policisté z dálničního oddělení žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené kolizi, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, a informace k ustanovení řidiče neznámého vozidla, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 9. 2020

