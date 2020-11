Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z dálničního oddělení hledají svědky

DÁLNICE D5 -Řidič nákladního vozidla narazil do sloupu veřejného osvětlení a ujel.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky nehody, která se stala v době od 23. října do 28. října letošního roku na objízdné trase z dálnice ke Svaté Kateřině v prostoru odpočívky u křižovatky vedle benzinové čerpací stanice MOL při 144 km dálnice D5 ve směru jízdy do Německa. Zatím neznámý řidič nákladního vozidla tam narazil do sloupu veřejného osvětlení, který se v důsledku toho zlomil a spadl vedle komunikace.

Policisté z dálničního oddělení žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace nebo záznam z palubní kamery svého vozidla k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

5. 11. 2020

