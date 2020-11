Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z dálničního oddělení hledají svědky

DÁLNICE D5 - Řidič kamionu poškodil u zaparkovaného tahače kameru na zpětném zrcátku a ujel.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky nehody, která se stala 12. listopadu letošního roku kolem 3:45 na parkovišti na dálnici D5 v prostoru 150 km u Rozvadova ve směru jízdy na Plzeň. Zatím neznámý řidič nákladní soupravy tam poškodil kameru zpětného zrcátka zaparkovaného tahače značky Mercedes a z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem danou povinnost. Na návěsu neznámé soupravy by měl být černý nápis PAM a registrační značka návěsu obsahovala písmena SWR.

Policisté z dálničního oddělení žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace nebo záznam z palubní kamery svého vozidla k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 11. 2020

