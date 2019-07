Policisté z cíleného pátrání zadrželi dva muže

Jeden z nich způsobil škodu téměř čtyřicet milionů korun

Policistům odboru pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky se v průběhu posledního týdne podařilo realizovat další dva případy cíleného pátrání. Oba případy měly přitom několik společných jmenovatelů. Zadržení byli pravomocně odsouzení pro rozsáhlé podvody, na oba byly vydány příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody krajskými soudy a oba byli zadrženi ve veřejných budovách v Praze. Policistům se muže podařilo překvapit a zákroky tak proběhly hladce. Zadržení byli předání k výkonu trestu do Pankrácké věznice.

První z mužů byl zadržen 17. července 2019 v Praze. Jednalo se o šestačtyřicetiletého muže, na kterého vydal Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody na sedm let, a to pro rozsáhlé podvody.

Dalšího, čtyřiatřicetiletého muže zadrželi hned o den později také na území hlavního města. Krajský soud v Brně na něj vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody na osm a půl roku pro rozsáhlé podvody. Muž vystupoval jako zástupce mezinárodní společnosti pro kamionovou přepravu. Jeho činnost spočívala ve zprostředkování přepravy zboží a vyinkasování finančních prostředků za tuto přepravu. Firmám, které přepravu zajišťovaly, však za tyto služby už dále naplatil. Celková výše škody přesáhla 38.000.000,- Kč.

kpt. Mgr. Lenka Sikorová

tisková mluvčí PP ČR

24. července 2019

vytisknout e-mailem