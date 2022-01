Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté z Čáslavi dopadli zloděje

KUTNOHORSKO - Ten se měl vloupat do restaurace

Sdělení podezření z přečinu krádeže si od policistů z Obvodního oddělení Čáslav převzal dvacetiletý muž z Čáslavi.

Právě on se podle policistů měl 23. prosince ve večerních hodinách dostat násilným vstupem do restaurace v obci Štrampouch na Kutnohorsku. Rozbitím skleněné výplně dveří se dostal do prostor restaurace a tam měl odcizit několik krabiček cigaret, 3 lahve s alkoholem a dvoje brambůrky.

Větší než škoda na odcizeném alkoholu a cigaretách je škoda na poškození dveří, a to ve výši 5 000 Kč.

Za přečin krádeže podle §205 odst. 1 písm. b) může dvacetiletý muž skončit až na 2 roky ve vězení.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

31. ledna 2022

