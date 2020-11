Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté vyslyšeli výzvu a zařadili se do seznamu dárců krevní plazmy

KRAJ/LIBEREC – Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se rozhodli darovat krevní plazmu, aby tak pomohli pacientům s onemocněním Covid-19.

Stejně tak, jako se policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na počátku roku ve velkém počtu zapojili do dárcovství krve, vyslyšeli také dalších výzev, které mají za cíl pomáhat druhým. Tentokráte se jednalo o darování krevní plazmy.

První šestice policistů navštívila v úterý 24. listopadu 2020 Transfúzní oddělení Krajské nemocnice Liberec a zapojila se tak do dobrovolnické akce. Mezi prvodárci, ale i zkušenými matadory, co do počtu absolvovaných odběrů krve a krevní plazmy, byl také ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Vladislav Husák. „O možnosti darovat krevní plazmu jsme jednali jak s primářkou Transfúzního oddělení MUDr. Procházkovou, tak také s hejtmanem libereckého kraje Martinem Půtou. Výsledkem těchto jednání je prostor k předodběrovým vyšetřením dárcovství krevní plazmy pro bezmála tři desítky policistů krajského ředitelství“, informoval plk. Mgr. Husák.

S nápadem darovat krevní plazmu ze strany libereckého policejního sboru přišel personální odbor Krajského ředitelství policie Libereckého kraje poté, co se na sklonku října v médií objevily informace, že plazma vyléčených „covidových“ pacientů může pomoci nemocným. „V tuto dobu jsme již měli nějakých pět desítek vyléčených kolegů. Oslovili jsme tedy Transfúzní oddělení Krajské nemocnice v Liberci a domluvili se na dalším postupu“, uvedla vedoucí personálního odboru Mgr. Romana Skalová. „Prvních desítka zájemců se nám přihlásila bezprostředně po vyhlášení výzvy, kterou jsme mezi policisty krajského ředitelství zveřejnili na počátku listopadu. Transfúzní stanici jsme do této doby nabídli další bezmála tři desítky zájemců a přicházejí nám stále nové a nové žádosti od našich kolegů, kteří chtějí pomoci“, doplnila vedoucí.

Muži a ženy zákona absolvovali prvotní předodběrové vyšetření krve ke zjištění tolik potřebného množství protilátek nemoci SARS-CoV-2, po kterém bude následovat vyhodnocení odebraných vzorků a klasifikace vhodných dárců pro samotné odběry krevní plazmy.

Plazma vyléčených dárců z nemoci Covid-19 se podává v mnoha nemocnicích a patří tak mezi dostupné způsoby, kterými může zdravotnický personál pomoci hospitalizovaným pacientům s onemocněním Covid-19.

„Není jisté, že má krev bude odpovídat požadavkům, ale Covid-19 potrápil mou rodinu, tak jsem se rozhodl v této nelehké situaci pomoci, protože vím, jak těžké to může být“, řekl Martin Bartoš z Odboru mezinárodních vztahů.

„Je to další z možností, jak pomoci tam, kde je to potřeba“, zaznělo z úst dalšího z policistů v předodběrové místnosti transfúzní stanice.

Všichni dárci tak podpořili a opět bezezbytku naplnili ono policejní heslo „Pomáhat a chránit“.

25. listopad 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

