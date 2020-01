Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté vyšetřili sérii krádeží

VSETÍNSKO: Obviněný muž je ve vazbě.

V sobotu brzy ráno se na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí tehdy ještě neznámý muž pokusil zaplatit za jízdenku falešnou dvoutisícikorunou. Ošálit pozornou pokladní se mu ovšem nepodařilo. A tak mu nezbylo nic jiného, než z místa rychle odejít. Policistům se záhy podařilo zjistit nejen totožnost podezřelého muže, ale také jej ještě během soboty vypátrat a zadržet.

V průběhu následujícího vyšetřování policisté zjistili, že má pětadvacetiletý muž ze Vsetínska na svědomí i několik vloupání a krádeží, ke kterým se během výslechu doznal. Vloupal se například do několika sklepních kójí, do budovy střediska volného času, kradl i na zahradách rodinných domů či v šatně tělocvičny. Škody, které způsobil, jsou v řádu desetitisíců korun.

Vsetínští kriminalisté muže obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání, a pozměnění platebního prostředku. Za to mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Obviněný muž je z podobných skutků již stíhán, což je ostatně jedním z důvodů, proč komisař vsetínského oddělení obecné kriminality předal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby.

V současné době je obviněný muž již stíhán vazebně. Případ s falešnou bankovkou nadále šetří krajští kriminalisté.

8. ledna 2020, nprap. Petr Jaroš

