Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté vypomáhají v Karlovarské krajské nemocnici

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pomáhají zdravotním sestrám a poskytují krizovou intervenci.

Zdravotnická zařízení se v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 potýkají na svých pracovištích s nedostatkem zdravotnického personálu. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje v měsíci říjnu nabídlo Karlovarské krajské nemocnici možnost využít na covidové jednotce dobrovolníky z řad policistů. Zástupci nemocnice nabídku přijali, a tak na základě podepsané dohody o spolupráci při poskytování zdravotnických služeb začali tři policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kteří mají zdravotnické vzdělání či zdravotnický kurz, vypomáhat na covidových oddělení Karlovarské krajské nemocnice. Jejich náplní práce je pomáhat zdravotním sestrám při péči o nakažené pacienty. Spočívá například v pomoci s náročnou fyzickou manipulací s pacienty, asistují u přípravy a distribuce léků či kontrolují fyziologické funkce. Jedním z policistů, který je zapojen do výpomoci v nemocnici je prap. David Mertl DiS. z Obvodního oddělení policie Sokolov - město. Ten potvrdil, že pracovat na covidové jednotce není jednoduché po fyzické ani psychické stránce. „Myslím si, že to na covidové jednotce infekčního oddělení zvládáme všichni skvěle. Je tam výborný tým, skvělá spolupráce a děláme pro pacienty maximum, co je v našich silách,“ dodal prap. David Mertl DiS.

Od poloviny listopadu se k policistům přidali také další tři policisté, kteří v nemocnici vypomáhají jako krizoví interventi. Jejich práce spočívá v poskytnutí první psychické pomoci či organizování psychosociální pomoci zdravotnickému personálu nebo pacientům, kteří jsou zasaženi důsledky pandemie. Jedním z krizových interventů je také prap. Tomáš Eisenkolb z Obvodního oddělení policie Ostrov. „Snažíme se jim pomoc, podpořit je a dodat jim potřebnou sílu, protože období posledních měsíců je pro ně velmi náročné,“ uvedl prap. Tomáš Eisenkolb.

S výpomocí policistů v nemocnici se počítá v několika následujících týdnech a délka jejich působení na covidových jednotkách bude závislá na vývoji situace v tomto nemocničním zařízení.

„Vážím si všech kolegů, kteří šli do nemocnice dobrovolně vypomáhat, protože pracují v opravdu velmi náročném prostředí. Jejich práce na covidových odděleních je velmi důležitá, a proto mě tedy nesmírně těší, že jí zvládají doslova skvěle. Děkuji jim za to,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

4. 12. 2020

