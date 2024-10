Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté vypátrali ztracené houbařky

KRAJ: Výpravy do lesa není radno podcenit. /VIDEO/

Houbařská sezona neobvykle štědrá na úlovky láká do lesů množství lidí. V honbě za hřiby však někteří zapomínají na základní zásady bezpečného pohybu v lese, zejména co se týče orientace v terénu. Policisté v neděli navečer přijali oznámení dvojice houbařek, které vyrazily po obědě do lesa poblíž Koryčan společně s příbuzným jedné z nich – ten se však ženám v lese ztratil a neměl u sebe mobilní telefon. Ženy se sice snažil kontaktovat voláním a troubením, ale bez úspěchu. Houbařky se snažily z lesa dostat několik hodin, o čemž svědčí i údaje o nachozených krocích, kterých bylo úctyhodných čtyřicet dva tisíc! S příchodem soumraku ženám byla nejen zima, ale bály se i divokých prasat. Vylezly proto na vyvrácený strom a kontaktovaly tísňovou linku policie. Díky tomu, že jedna z nich měla nabitý chytrý telefon přišla pomoc brzy. Stěžejní roli totiž sehrála tzv. funkce AML, která nejen policistům stále častěji pomáhá významným způsobem zkracovat dojezdové časy, ale i s přesností až na 30 metrů lokalizovat volajícího na tísňovou linku pomocí GPS souřadnic odeslaných přímo z jeho chytrého mobilního telefonu. Mladé houbařky tak policejní hlídka v nepřehledném a rozbahněném terénu vypátrala již do necelé hodiny od oznámení. Policisté obě prochladlé ženy bezpečně dostali z lesa a předali rodině. Upozorňujeme nejen houbaře, že při výletu do přírody je dobré dát blízkým vědět, kam míříte a kdy se přibližně vrátíte. Mějte s sebou vždy nabitý mobilní telefon a držte se raději značených turistických cest. Nepodceňujte dobrou obuv a vhodné oblečení. Pokud se ztratíte, neváhejte kontaktovat policii co nejdříve. Zůstaňte na místě, které jste popsali, nepřecházejte jinam. Pomoci může i aplikace Záchranka, která v případě zranění nebo zdravotní indispozice velmi přesně lokalizuje polohu zraněného.

mjr. Petr Ledabylova, 8. října 2024.

