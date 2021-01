Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté vypátrali dvě dívky v ohrožení života

LIBEREC - Policisté z Dopravního inspektorátu vypátrali dvě mladistvé pacientky, které na základě prvotních informací mohly být v ohrožení života a zdraví.

Ve druhém lednovém týdnu jsme obdrželi oznámení prostřednictvím linky 158 o tom, že z oddělení přidruženému k nemocničnímu zařízení v Liberci utekly dvě mladistvé pacientky. Jakmile policisté Integrovaného operačního střediska v Liberci získali veškeré možné údaje k těmto osobám, rozeběhla se pátrací akce. Pátrání po dívkách odpovídajícím popisu trvalo od příjmu prvotního oznámení necelou hodinu. Během ní propátrali policisté takřka celé centrum Liberce a nejexponovanější místa, co do výskytu osob - nádraží, terminály hromadné přepravy osob, ale také okolí nákupních center či parků. A právě v průběhu těchto kontrol narazili muži zákona na horkou stopu. Obě dívky se měly podle zjištěných informací nacházet ve členitém prostoru lesoparku u Liberecké přehrady. Nejblíže k místu byla hlídka z Dopravního inspektorátu v Liberci. Policisté velmi dobře věděli, že v okolí přehrady je velmi členitý a obtížně schůdný terén, který skýtá množství míst, jež umožňují skrýt se před dotěrnými zraky okolí. Pravděpodobně právě proto si jej dívky zvolily ke svému plánu.

Předpoklad, že by mohly být v ohrožení života, přiměl muže zákona k obezřetnosti a opatrnosti. Přesto však museli jednat co nejrychleji. Vždyť záchrana života a zdraví je prioritou. Krátce po příjezdu na místo si všimli dívek skrývajících se v lesním podrostu. Byly ve zcela nevyhovujícím oblečení, které ani při troše dobré vůle nemohlo odolat klimatickým podmínkám. Ticho lesa během okamžiku proťalo několik rázných výzev „jménem zákona“. Přesto, že se však zprvu překvapené dívky daly na útěk, policistům se je podařilo velmi rychle dostihnout. Zatímco první z nich byla během okamžiku pod dohledem jednoho z mužů zákona, druhá pokračovala v pantoflích ke srázu nad přehradou. Další výzvy byly marné a dívka nepolevovala v útěku. Hrozilo reálné nebezpečí, že by si skokem ze srázu mohla přivodit velmi vážné zdravotní následky. Zásadní vliv na zadržení mladé pacientky měla nejen výborná fyzická připravenost zasahujících policistů, členitý terén, ale i nevyhovující dívčina obuv. Jen několik málo metrů jí dělilo od srázu ve chvíli, kdy ji policista dostihl. Přes dívčin odpor se mu ji podařilo celkem snadno zpacifikovat. Nutno podotknout, že se za přispění velké dávky štěstí nikomu nic nestalo. Podchlazené dívky si o několik málo okamžiků později převzali k ošetření přivolaní zdravotníci. A jen padesát minut po oznámení prvotní informace na linku 158, převzali policisté operačního střediska také hovor, v němž zaznělo: „Dívky máme a jsou v pořádku“.

27. ledna 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem