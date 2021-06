Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté vypátrali cizince, na kterého byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz

KARLOVARSKO – Muž skončil ve vazbě.

Policisté z obvodního oddělení Jáchymov v pátek dne 18. června 2021 v pozdních odpoledních hodinách zastavili na silnici I. třídy č. 25 ve směru na Ostrov osobní vozidlo tovární značky Škoda, ve kterém cestovalo pět osob. Při ztotožnění osádky vozidla bylo provedenou lustrací zjištěno, že jeden ze spolujezdců je hledanou osobou Interpolu. Na dvaadvacetiletého cizince byl vydán státem Moldávie pro trestnou činnost mezinárodní zatýkací rozkaz. Policisté jej proto na místě zadrželi a eskortovali na policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů. Posléze byl umístěn do policejní cely a následující den převezen do Plzně, kde byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby.

nprap. Eva Valtová

21. 6. 2021

