Policisté vykázali agresora

DĚČÍNSKO – Muž vyhrožoval družce usmrcením; Do vězení se mu nechtělo…

Institut vykázání využili policisté v Děčíně proti 52letému násilníkovi, který v úterý v nočních hodinách v bytě nebezpečně vyhrožoval své družce usmrcením. Násilník kvůli předchozí malicherné slovní roztržce ženu fyzicky napadl úderem do oblasti hlavy a hodil po ní několik kusů kuchyňského náčiní a nádobí. To ale zřejmě k vybití jeho agrese nestačilo a tak střepy z rozbitého nádobí nasypal do připraveného pokrmu a zasypal solí další potraviny. Během svého řádění poškodil i vybavení společně obývaného bytu a ženě několikrát vyhrožoval usmrcením. Bohužel se vše odehrálo za přítomnosti nezletilých dětí. Přivolaná hlídka policistů agresora na místě zadržela a následně umístila do policejní cely. S ohledem na vyhodnocení situace, kdy se dalo důvodně předpokládat, že muž se nebezpečného útoku dopustí opětovně, využili policisté zákonného oprávnění a 52letého muže vykázali ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Na obvodním oddělení si podezřelý muž v režimu zkráceného přípravného řízení převzal od policistů sdělení podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, za což mu v případě uznání viny u soudu hrozí až jeden rok za mřížemi.

Do vězení se mu nechtělo

Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 46letého muže, který se měl záměrně vyhýbat nástupu do vězení. Obvinili jej z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný muž měl dle rozhodnutí soudu z prosince loňského roku nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což neučinil. Vše vyšlo najevo, když byl včera v dopoledních hodinách kontrolován policejní hlídkou v Rumburku. Policisté jej zadrželi a do vězení ho doprovodili. Stávající trest odnětí svobody, mu v případě uznání viny může soud prodloužit až o další dva roky.

