Policisté výjezdové skupiny

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Jaké konkrétní ustanovení zákona či vnitřního předpisu stanovuje pro člena výjezdové skupiny služby kriminální policie a vyšetřování na úrovni územního odboru povinnost být při výkonu výjezdové činnosti ozbrojen služební zbraní?“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že činnost policistů v rámci výjezdových skupin je konkrétně upravena v pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, kde se v čl. 20 mimo jiné uvádí, že policisté výjezdové skupiny musí být řádně ustrojeni a vybaveni potřebnou výzbrojí a výstrojí. Rozsah výzbroje a způsob vystrojení policistů výjezdové skupiny určuje s ohledem na konkrétní podmínky, charakter služební činnosti a povětrnostní podmínky vedoucí pracovník nebo vedoucí výjezdové skupiny. V čl. 19 jsou zároveň uvedeny činnosti policistů výjezdových skupin, mezi které patří i provádění zadržení podezřelých osob, kde lze předpokládat použití donucovacích prostředků, nebo použití služební zbraně.



Povinný subjekt dále žadateli sdělil, že nošení služebních zbraní též upravuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 156/2008, o zabezpečení, přidělování a nošení služebních zbraní, střeliva a munice v Policii České republiky, čl. 10, ve kterém se uvádí:

„(1) Policista nosí při výkonu služby zbraň. Nevyžaduje-li to zájem služby, může být policista neozbrojen při činnostech, při nichž to není nutné, zejména při

a) administrativní nebo obdobné činnosti,

b) práci v laboratoři,

c) výuce ve škole, školicích a výcvikových zařízeních a střediscích, jakož i při

školeních, instrukčně metodických zaměstnáních a služebních poradách, a to i

v zahraničí,

d) pyrotechnické činnosti,

e) úředních jednáních s orgány veřejné správy a dalšími veřejnými institucemi,

f) slavnostních a smutečních příležitostech,

g) obsluze letecké techniky,

h) hudebních výkonech,

i) sportovních, kulturních a prezentačních akcích,

j) činnostech, při nichž to vyžaduje zvláštní zájem služby, nebo stanoví-li tak

služební funkcionář nebo pověřený vedoucí policista 14),

k) přesunu na místo plnění úkolů podle písmen a) až j) a zpět.

(2) Policista v době mimo výkon služby zbraň zpravidla nenosí; po skončení služby ji ukládá na místě služebního působiště; to neplatí v případech, kdy bude policista potřebovat zbraň k výkonu služby při následujícím nástupu do služby v jiném místě. Služební funkcionář nebo jím určený vedoucí policista může s ohledem na vývoj bezpečnostní situace nebo charakter služby sám nebo na žádost policisty upravit nošení zbraně osobního vyzbrojení po stanovenou dobu i v době mimo výkon služby.“



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 1. 2024







