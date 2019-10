Policisté vybojovali 12 medailí na světových policejních hrách v Miláně

Česká republika se ziskem čtyř stříbrných a osmi bronzových medailí umístila v celkovém pořadí 33 světových zemí na 8. místě.

V Miláně se ve dnech 19. až 26. září konaly 3. světové policejní hry, které pořádala Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Policejní sportovní federací Itálie. Policejní reprezentace z 33 světových zemí se utkaly v sedmi soutěžních disciplínách - v praktické střelbě, judu, běhu, plavání, jiu-jitsu, cyklistice a ve střelbě z brokových zbraní. Policie ČR zde měla zastoupení ve všech sportech, reprezentovalo ji 36 policistů a občanských zaměstnanců.



Střelci obhájili titul vicemistrů světa v praktické střelbě

Střelci Miroslav Zapletal, Michal Říha a Pavel Svoboda vybojovali stříbrnou medaili v disciplíně praktická střelba v soutěži družstev. V konkurenci 20 národních policejních reprezentací je to obrovský úspěch. Policisté tím obhájili stříbro z 2. světových policejních her v Abu Dhabi 2017. Letos vyhrálo družstvo Itálie a třetí skončili Španělé. „Všichni předvedli to nejlepší, co v nich bylo. Každý si vybral svůj díl smůly vzhledem ke specifickému ovládání zbraně značky Beretta 92, která byla jedinou povolenou soutěžní zbraní. To nahrálo domácím závodníkům, neboť italská policie má Beretty ve služební výzbroji,“ zhodnotil trenér Zdeněk Němeček. V soutěži jednotlivců skončil Miroslav Zapletal 5., Pavel Svoboda 7. a Michal Říha 12. z celkového počtu 102 závodníků.



Poměrně dobře si vedlo i družstvo žen ve složení Veronika Tvrdoňová, Nikola Rudinská a Jaroslava Hartmannová, které skončilo na 6. místě z 12 týmů. V soutěži jednotlivců obsadila Veronika Tvrdoňová 7., Nikola Rudinská 15. a Jaroslava Hartmannová 28. místo v konkurenci 39 závodnic.



Dvoudenní závodní klání proběhlo na privátní střelnici Uboldo zhruba 20 km od Hotelu Da Vinci, kde byli všichni účastníci her ubytovaní. Každý den střelci absolvovali pět střeleckých situací. Ty zahrnovaly klasické papírové a kovové terče, nechyběly pojezdy, kyvky a velké množství penalizačních terčů. „Situace nebyly příliš technicky komplikované, což sice umožňovalo dosáhnout velmi rychlých časů, ale každá sebemenší chyba znamenala velkou bodovou ztrátu. Policisté museli střílet rychle, ale nechybovat,“ vysvětlil trenér Zdeněk Němeček.



Plavci vylovili z bazénu šest medailí

Reprezentační tým Policie ČR plavců ve složení Michal Špaček, David Hudzietz, Daniel Flora, Filip Špinar, Kristina Bendová, Lenka Trčová, Lenka Rendlová a Klára Baumruk pod vedením trenéra Pavla Obra předvedl v Itálii skvělou formu.



V závodech 4x50 m volným způsobem a v polohovém závodu 4x50 m vybojovala dámská štafeta dvě stříbrné a mužská štafeta dvě bronzové medaile. K tomuto skvělému výsledku přidala Lenka Rendlová stříbro za 100 m prsa a David Hudzietz bronz v závodu na 100 m volným způsobem. „V historii policejního plavání je to poprvé, kdy na světové soutěži získaly medaile, a dokonce dvě, současně obě štafety. Máme z toho vekou radost,“ uvedl trenér Pavel Obr. Skvělá jsou i další umístění našich plavců v soutěžích jednotlivců. Obsadili tři 4., sedm 5., tři 6., pět 7., tři 8. a dvě 12. místa.



Na tatami to cinklo čtyřikrát

Úpolové sporty jiu-jitsu a judo měly na policejních hrách v Miláně početné zastoupení. Policii ČR reprezentovali Jakub Kukla, Martin Křenek, Jiří Závodný, Martin Hovorka, Hana Kodešová a Jiřina Skořepová v jiu-jitsu a Pavla Pröllová, Tomáš Klinec, Radim Knápek a Michal Mrva v judu. Obě družstva vedl trenér Martin Hubinka. Přestože byla v těchto sportovních disciplínách velká konkurence, podařilo se našim reprezentantům v jiu-jitsu vybojovat čtyři medaile – jednu stříbrnou a tři bronzové.



Nejlépe se vedlo Jiřině Skořepové ve váhové kategorii do 70 kg, která měla zlatou medaili téměř na dosah. S přehledem vyhrála první dva zápasy s Řekyní a Holanďankou. V boji o kov nejcennější bohužel podlehla reprezentantce z Běloruska. Stříbrná medaile je velký úspěch a Jiřina Skořepová se stala naší nejúspěšnější reprezentantkou na policejních hrách v individuální soutěži.



Znamenitě si vedla i Hana Kodešová (+70 kg). V prvním zápase sice podlehla zkušené Brazilce, ale to ji od bojovnosti neodradilo. V dalších kolech porazila Bulharku a Kolumbijku. Poslední zápas s Běloruskou velice těsně prohrála a získala bronzovou medaili.



Z bronzové medaile se radovali také Martin Křenek (-85 kg) a Jiří Závodný (-94 kg). Oba po jedné výhře a jedné prohře nastoupili do rozhodujícího zápasu o bronz s borci z Běloruska, které s přehledem porazili.



Naši reprezentanti v judu neměli příliš štěstí při rozlosování. Do semifinálových klání postoupila dlouholetá úspěšná reprezentantka Policie ČR Pavla Pröllová (+78 kg), kde podlehla statné závodnici z Číny, stejně tak Radim Knápek (-90 kg), který prohrál s rakouským závodníkem, i Michal Mrva (-100 kg), jenž ve vyrovnaném zápase v „golden score“ podlehl reprezentantu Bahrajnu. „Udělali maximum. Světová konkurence je v tomto sportu bohužel obrovská,“ zhodnotil výkony svých svěřenců trenér Martin Hubinka.



Střelci získali bronz ve Skeetu

Střelba z brokových zbraní v disciplínách skeet a trap je v Itálii velice oblíbeným sportem, proto byla zařazena do programu 3. světových policejních her. Policii ČR reprezentoval Milan Nevrtal a Zbyněk Červenka ve skeetu a Jindřich Paroubek a Josef Matyk v trapu. Trenérem obou týmů byl Josef Machát.



Dvoudenní závody na rozlehlé střelnici nedaleko Milána prověřily zkušenosti a pohotovost střelců. V soutěži družstev vybojovali Milan Nevrtal a Zbyněk Červenka bronzové medaile ve skeetu. Družstva vyhráli Italové, před reprezentanty Spojených arabských emirátů. „Jsme rádi, že brokové disciplíny byly zařazeny do soutěže, že jsme mohli poměřit síly se soupeři ze světa. Z medaile máme velkou radost,“ uvedl Milan Nevrtal, který v soutěži jednotlivců skončil 7. Zbyněk Červenka obsadil 8. místo.



V trapu chybělo našim střelcům k zisku medaile trochu víc štěstí. Jindřich Paroubek skončil 7. a Josef Matyk 9.



Ve světové konkurenci se neztratili cyklisté ani běžci

V silniční cyklistice reprezentovali Policii ČR Josef Vítů, Gabriela Tabachová a Martin Kříž v roli závodníka i trenéra. Policejní závod odstartoval v městečku Casteggio v rámci závodu GranFondo Di Casteggio. Trať závodu měřila 120 km a cyklisté nastoupali 2 200 výškových metrů. „Projížděli jsme krásným prostředím Apenin až do výšky 1 050 metrů nad mořem,“ uvedl cyklista Josef Vítů, který skončil na 4. místě. Zlatou medaili získal Ital, stříbro reprezentant Malajsie a bronz opět italský cyklista. Další naši závodníci - Martin Kříž a Gabriela Tabachová dojeli do cíle 7.



Na start 10 km běžeckého závodu, který odstartoval netradičně v 21.30 hodin v centru Monzy, se postavilo pět reprezentantů Policie ČR - Pavel Hrdina, Petr Minařík, Jakub Kymr, Marcela Dudešková a Kateřina Hulínová. Všichni si vedli statečně v konkurenci profesionálních běžců z celého světa. „Od začátku byli v čele atleti z Itálie a Bahrajnu,“ uvedl trenér a běžec Jakub Schoř a dodal, že vítěz z Bahrajnu dokončil závod v čase 29:48, což je čas, který by stačil na zisk mistra ČR mezi profesionálními atlety. Nejlepší z našeho týmu - Pavel Hrdina, skončil na 19. místě v čase 33:45. Na 22. místě doběhl Petr Minařík v čase 34:43 a jen o šest sekund později dokončil Jakub Kymr. V rámci ženského závodu skončila Marcela Dudešková 18. a Kateřina Hulínová 19.



Zápasy našich reprezentantů sledoval v Itálii prezident UNITOP ČR Vladislav Husák. „Byl jsem příjemně překvapen výbornou fyzickou kondicí, mentální přípravou a hlavně bojovností a velkým odhodláním, s jakým do soutěží nastupovali. Gratuluji medailistům a všem děkuji za skvělou reprezentaci,“ uvedl Vladislav Husák.



kpt. Mgr. Petra Srnková

9. 10. 2019

