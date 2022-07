Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté veslováním podpořili nadaci

KARLOVARSKÝ KRAJ – Do soutěže se zapojilo na sedm desítek policistů.

Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se zapojili do projektu „Česko vesluje“. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora veslařského sportu prostřednictvím veslařských trenažérů, a to především u dětí a mládeže, ale také široké veřejnosti. Zároveň se karlovarští policisté rozhodli akci pojmout charitativně. Během soutěže mezi sebou vybrali finanční prostředky, které budou věnovány Nadaci policistů a hasičů.

V rámci tzv. IZS ligy proběhla ve středu dne 27. 7. 2022 v areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje soutěž čtyřčlenných týmů v jízdě na veslařském trenažéru. Do soutěže se zapojilo na sedm desítek policistů z celého Karlovarského kraje, kteří utvořili sedmnáct čtyřčlenných týmů. Ti mezi sebou soutěžili na čtyřech tratích od 100 metrů do jednoho kilometru. A k vidění byla celá řada výborných výkonů, které ocenili i přítomní organizátoři celého projektu.

Nakonec se v rámci této soutěže podařilo mezi soutěžícími policisty vybrat 7 tisíc korun, které poputují na Nadaci policistů a hasičů.

Po celou dobu „veslařských závodů“ byl přítomen i brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Velice mě těší, že se do tohoto projektu zapojilo tolik kolegů. Ti kromě sportovního zážitku odcházeli i s pocitem, že se vybranými finančními prostředky pomohlo lidem, kteří to potřebují. Do akcí, které mají podobný přesah, tedy, že zároveň někomu pomohou, se vždy rádi zapojíme. Všem kolegům, kteří se veslařské soutěže zúčastnili, děkuji,“ uzavřel ředitel.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 7. 2022

