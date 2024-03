Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté ve Stovkách

MOSTECKO - Akce pokračují; Dívky se nevrátily.

Zástupci vedení Police ČR, územního odboru Most, a městské policie se na společném setkání k situaci v sociálně vyloučené lokalitě Stovky v Mostě dohodli na sloučení aktivit. Ty realizují obě policie v této problémové lokalitě už půl roku. V tu dobu si na jednání policisté se strážníky vyměnili poznatky z lokality a naplánovali společně sérii bezpečnostních opatření a společných akcí, které by měly pomoci zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v lokalitě. Společné aktivity stále probíhají v nepravidelných termínech a do současné doby přinesly mnoho výsledků. Sobotního večera se republikoví policisté a strážníci městské policie se opět rozdělili do skupin. Ve společných hlídkách provedli kontrolu jednotlivých vchodů s cílem pátrání po konkrétních osobách a kontrolu osob ve společných prostorech domů a okolním veřejném prostranství. Se smíšenými hlídkami se setkalo 55 osob. Jedna z nich odešla s blokovou pokutovou ve veřejném pořádku. S peněžním postihem odjel z místa i jeden z kontrolovaných řidičů. Policisté narazili na osobu, která figuruje v aktuálně prověřovaném případu v souvislosti s neoprávněným opatřením, paděláním a pozměněním platebního prostředku. Ten musel na stanici k výslechu. V policejní cele skončil jiný muž, kterého uniformovaní muži omezili na osobní svobodě. Zadržený byl v celostátním pátrání, protože se vyhýbal trestnímu řízení. Figuruje totiž v případu, kde hlavní roli hrají drogy.

Dívky se nevrátily

Hned tři nezletilé dívky se svezly služebním vozem poté, co je kontrolovali policisté hlídkové služby. Všechny procházely celostátním pátráním jako pohřešované. Policisté dívky kontrolovali uplynulý pátek v ranních hodinách na chodbě panelového domu ve staré mostecké zástavbě. Nezletilé osoby společně utekly z „Domu dětí a mládeže“ v sousedním okrese. Ochránci zákona všechny tři děvčata zajistili a převezli na služebnu. Tam musely počkat na příjezd pověřené sociální pracovnice, která si je převzala a převezla zpět.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

25. března 2024

