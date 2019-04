Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté ve Mšeně kontrolovali bytové domy

JABLONEC NAD NISOU – V rámci projektu „Zabezpečte se!“ policisté ve Mšeně kontrolovali bytové domy.

Tento týden se policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou – Mšeně zaměřili v rámci celorepublikového projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!“ na bytové domy ve svém teritoriu. Policista – okrskář společně se svým kolegou během tohoto týdne v rámci obchůzek prošli ulicemi U Kostela, Pobřežní, Palackého, Josefa Hory a Mšenská. Zaměřili se především na kontroly zabezpečení hlavních i vedlejších vchodů do bytových domů. Hovořili také z jejich obyvateli, seznamovali je s existencí právě probíhající realizace uvedeného celorepublikového projektu, upozorňovali je na nutnost nepřetržitého zamykaní všech vchodů do bytových domů a samozřejmě i na to, aby byli všímaví v souvislosti s pohybem neznámých osob ve společných prostorách domu, ve kterém bydlí. Někteří z nich od policistů obdrželi také drobné prezentační předměty, které jsou mezi širokou veřejnost distribuovány právě v rámci realizace projektu „Zabezpečte se!“. Policista – okrskář se tak během tohoto týdne seznámil s řadou občanů, kteří žijí právě v jeho okrsku. Zcela jistě i oslovení lidé byli rádi, že se mohou v rámci prevence osobně setkat s policistou, na kterého se mohou v případě jakéhokoliv protiprávního problému v místě bydliště s důvěrou obrátit. Navíc policisté na dveře hlavních vchodů u všech bytových domů, které kontrolovali, nalepili samolepku upozorňující na nutnost chránit majetek svůj i sousedův.







5. 4. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

