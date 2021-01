Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté v radioporadně

HRADECKO - Prevence, jak se nestat obětí podvodníků.

Český rozhlas HKDne 21. 01. 2021 jsme přijali pozvání a opětovně se stali hostem pořadu Radioporadna na Českém rozhlasu Hradec Králové. Tématem milého povídání na nemilé téma s paní redaktorkou Blankou Malou bylo podvodné jednání páchané zejména na seniorech, ale nejen na nich.

Obětí podvodu se může stát opravdu každý.

Posluchače jsme seznámili s nejčastějšími způsoby kontaktování možných obětí takového jednání. Dále dostali informaci k preventivním postupům, jak se podobnému jednání bránit a na závěr jsme uvedli i několik konkrétních případů, které Policie České republiky musela řešit a řeší.



Postup podvodníků je stále velmi podobný, kontaktují ať už náhodnou nebo cíleně vytipovanou osobu a to jak telefonicky, osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí a pod smyšleným příběhem se jí snaží přesvědčit, aby mu předala, případně zaslala finanční hotovost či poskytla přístupové údaje ke svému účtu.



V této souvislosti zmiňujeme i několik základních doporučení:



- NEVÍTE, kdo volá, ZAVĚSTE,

- BUĎTE OBEZŘETNÍ k neznámým lidem, kteří Vás požádají O POMOC,

- NIKOHO neznámého NEZVĚTE k sobě do bytu,

- NEPOUŠTĚJTE do svého bytu nebo domu NEZNÁMÉ OSOBY,

- NIKOMU neukazujte své PENÍZE,

- NIKOMU neznámému NEPŮJČUJTE peníze,

- NIKOMU neznámému NEPOSÍLEJTE peníze.

Policie doporučuje si všechny informace ověřovat, případně se s někým důvěryhodným poradit a v případě podezřelých okolností ihned kontaktovat linku 158.

Odkaz na Radioporadnu, zde: http://hradec.rozhlas.cz/vite-co-jsou-navolavky-telefonicke-podvody-pachane-na-seniorech-ale-nejen-na-8408828

a zde: https://hradec.rozhlas.cz/policiste-varuji-pred-podvodnymi-telefonaty-muzete-prijit-o-sve-uspory-a-netyka-8360171

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

