Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté v předvánočním čase dětem

Stalo se již dobrým zvykem, že se i moravskoslezští policisté každoročně v předvánočním čase, snaží udělat radost a vykouzlit úsměv tam, kde je to nejvíce potřeba. Blížící se svátky mají největší kouzlo pro děti a právě jim byla věnována letošní akce. Dětem, které bohužel prošly bolestnou ztrátou svých nejbližších, a to jednoho z rodičů. Policisté se za dětmi vypravili tuto sobotu (15. 12. 2018) do Trojanovic, kde pro ně a jejich pozůstalé rodiče, uspořádal novojičínský mobilní hospic Strom života víkendový pobyt.



Ozdobený vánoční stromeček a sněhová nadílka byly známkou, že Vánoce jsou za dveřmi a protože k Vánocům neodmyslitelně patří také pohádky, na úvod policisté dětem přečetli jeden z příběhů knihy Policejních pohádek. Děti pohádku s názvem „O ztracené Jitce“ ve které nechyběl hlavní hrdina knížky policista Honzík, pozorně vyslechly a jelikož mají pohádky vždy šťastný konec, nebyla ani tato pohádka výjimkou. Již u čtení pohádky, dětem a také jejich rodičům dělaly radost fenky belgického ovčáka Qarra a Quinny, které se pod vedením policejního psovoda nprap. Martina Štěrby věnují canisterapii.



Zážitkem pro nejmenší účastníky byly bezpochyby také „kouzla“ kriminalistického technika, který umně „vykouzlil“ původně skryté otisky prstů. Zaujala ovšem i ukázka policejní výzbroje a výstroje. Děti si mohly například prohlédnout neprůstřelnou vestu či neprůstřelný štít. A nechyběla ani soutěž. Ti nejmenší si mohli zasoutěžit ve skládání puzzle a ti větší pak ve znalostech bezpečného chování v dopravě.

Symbolem Vánoc jsou také dárečky a tak Ježíškovi tentokrát trošku pomohli policisté. Děti dostaly pexesa, omalovánky, pastelky či reflexní přívěšky. A aby si mohly přečíst také další příběhy z Policejních pohádek, nechyběla mezi dárky ani tato kniha.

Vzhledem k tomu, že se pozůstalé děti pravidelně v novojičínském hospici scházejí, policisté hospic obdarovali hrou „Na policejní služebně“. Díky této zábavné hře budou moci děti nahlédnout do služebních činností policistů a připomenout si základy bezpečnosti i příští dny. Společně strávené chvilky, které si všichni skvěle užili, byly zakončeny prohlídkou dětmi oblíbeného policejního vozidla. Děti tak viděly, jak vypadá policejní vysílačka a vyzkoušely si zapnout policejní majáky a také sirénu. Po celou dobu akce byl na dětských tvářích vidět úsměv a radost z nových zážitků.





Nový Jičín 15. prosince 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





