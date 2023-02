Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté v Benešově nad Ploučnicí kontrolovali provozovny

DĚČÍNSKO – Preventivní opatření „MLÁDEŽ“ a pátrání po osobách a věcech.

Na Děčínsku se nepravidelných intervalech realizují preventivní opatření a akce. Jedna taková akce proběhla v pátek 20. ledna 2023 v Benešově nad Ploučnicí. Policisté z obvodního oddělení Benešov nad Ploučnicí se zaměřili na kontroly provozoven – restaurací a barů. V nočních hodinách z pátku 20. ledna 2023 na sobotu 21. ledna 2023 zavítali hned do tří provozoven v Benešově nad Ploučnicí a přilehlém okolí. Účelem kontrol realizovaného opatření bylo především preventivně působit v provozovnách, které jsou častým místem setkávání mládeže a souvisejícím zakázaným prodejem alkoholu, ale také předcházení a odhalování protiprávních jednání a pátrání po osobách a věcech. Do akce se společně s policisty zapojili také pracovníci České obchodní inspekce, Krajské hygienické stanice, Celní správy s psovodem, se psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Ti prováděli kontrolní činnost po svojí linii a během kontrol zjistili několik přestupků.

Během několika hodin policisté zkontrolovali několik desítek osob. Tyto kontroly dopadly ze strany policie celkem pozitivně. V žádném podniku kolegové nezjistili, že by se zde v nočních hodinách nacházely nezletilé děti. Také u žádné osoby mladší 18 let neodhalily hlídky, že by byla pod vlivem alkoholu. Pouze v jedné provozovně policisté zjistili hned při vstupu celkem pět případů porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Rozhodně se nejednalo o poslední akci podobného charakteru, ba naopak. Podobné kontroly se budou i nadále během roku opakovat.

Děčín 2. února 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

