Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté úspěšní v judu a jiu-jitsu

Ms kraj: Policistka zvítězila v obou disciplínách, kolega obsadil v obou třetí místo

Sport je neodmyslitelně spjat s policejní službou, takže se není proč divit, že dva moravskoslezští policisté byli velice úspěšní na proběhlém Mistrovství UNITOP ČR v jiu-jitsu a judu 2024.

Policejní mistrovství se uskutečnilo v těchto dnech v Praze. Judo, ve kterém se nepoužívají údery a obránce snaží využít síly útoku k jeho eliminaci, je styl japonského bojového umění. V podstatě „příbuzné“ Brazilské jiu-jitsu je brazilské bojové umění zaměřující se na boj na zemi za užití široké škály technik (dnes jej známe ve sportovní verzi jako ju-jitsu).

Na tatami se postavila s dalšími téměř deseti ženami ve váhové kategorii do 70 kg v judu a váhové kategorii do 70 kg v jiu-jitsu pprap. Karolína Kubíčková. Ovládla s přehledem obě disciplíny a vybojovala v obou zlatou medaili. Mladá kolegyně, sloužící na obvodním oddělení v Brušperku na Frýdecko-Místecku, je teprve pár let u policie. Intenzivně trénuje a závodí pod hlavičkou sportovního klubu policie dle volného času, i několikrát týdně. Ke sportu je vedena od malička, v judu je zkušená. V poslední době přidala i jiu-jitsu. Své kvality předvedla pprap. Kubíčková také jen několik dnů před policejním mistrovství UNITOPu na Mistrovství České republiky v judu v Praze. V této „otevřené civilní“ soutěži, nejvyšší pro judisty, se umístila na krásném 3. místě. Zkušenosti sbírala také na závodech v zahraničí, letos například v bulharské Sofii.

Kimono oblékl i další náš policista, nprap. Robin Surma. Instruktor na speciální pořádkové jednotce krajského ředitelství vybojoval 3. místo v judu ve váze 81 kga 3. místo v jiu-jitsu ve váze 85 kg. Je to skvělé umístění mezi téměř deseti kvalitními soupeři, které je ale podmíněno opravdu náročným tréninkem zahrnujícím například posilovnu. Domovským klubem kolegy je rovněž sportovní klub policie. Judu se nprap. Surma věnuje od útlého věku. Jiu-jitsu si přidal, je to přeci jen podobný sport. A bronzové umístění jen potvrdilo jeho kvality.

Kolegy účast na obdobných soutěžích určitě posune dále, je to o srovnání dosažené úrovně ve sportu i vzájemné výměně zkušeností mezi kolegy. Každopádně, oběma gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci policie.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 18. listopadu 2024

