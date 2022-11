Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté upozorňovali na zimní výbavu

Řidiče jsme vybavili i praktickými doplňky do vozu.

Policisté dnes na Brněnsku upozorňovali řidiče na povinnosti vztahující se k nadcházejícímu zimnímu období. V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Letní pneumatiky ztrácejí potřebnou pružnost při teplotách pod +7 stupňů C. Častým nešvarem řidičů je také to, že na jedné z náprav používají zimní a na druhé letní pneumatiky. Policisté také šoférům připomínali, že minimální hloubka dezénu hlavních dezénových drážek pneumatiky je u vozů do 3,5t 4mm a nad 3,5t 6mm na všech kolech hnacích náprav. Kontrolovaní řidiči si dnes odnesli kromě informačních materiálů o specifikách jízdy v zimě či intrukcí jak se chovat v případě dopravní nehody také parkovací hodiny se škrabkou na led a námrazu a řezače pásů.

mjr. Petra Ledabylová, 7. 11. 2022

