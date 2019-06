Policisté strávili s dětmi dopoledne

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

MĚLNICKO - Policisté z Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou a oddělení tisku a prevence se v rámci projektu Bezpečné město zapojili do preventivního projektu města Kralupy nad Vltavou pod názvem Paprsek.

Cílem tohoto projektu je snížení výskytu sociálně negativních jevů ve společnosti a rozvoj péče o sociálně či jinak znevýhodněné děti. Dává jim možnost zajímavě využít volný čas se šancí poznat lépe sami sebe a naučit je i jinému přístupu k problémům a situacím než na jaký jsou zvyklé.



Pracovnice OSPOD na základě doporučení psychologů a dalších zainteresovaných pracovníků vybraly skupinku dětí, tentokrát to bylo 13 chlapců a 3 dívky, ve věku od 7 do 14 let. Děti strávily týden v rekreačním zařízení Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou v Mokrosukách v jižních Čechách.

Úterní dopoledne s nimi strávili právě policisté. Představili jim svou práci, ukázali výstroj a výzbroj a přidali i preventivní rady. Vzhledem k věkovému složení se děti rozdělily do tří skupin. Ti nejmenší se seznámili s jednotlivými složkami IZS, s rozdíly v oblečení, práci a vzájemné spolupráci. Druhá skupina si zahrála na kriminalistické techniky a poznala jejich práci. Třetí, nejstarší, se dozvěděli cenné rady o bezpečném chování a nástrahách v kyberprostoru. Na závěr je policisté poučili jak se bezpečně chovat při cestě do školy, při pohybu na komunikaci, ať už jako chodci či cyklisté a rozdali jim malé dárky v podobě reflexní pásky, omalovánek, pexesa. Pro starší nechyběly policejní křížovky.

Nejen toto dopoledne, ale celý pobyt, během kterého si jeho organizátoři připravili pro děti velmi zajímavý program, se vydařil.

20.6.2019

