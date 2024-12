Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté splnili svůj slib

MĚLNICKO - Po návratu z nemocnice se sešli se zraněným chlapcem

Mělničtí policisté vyjížděli 25. září 2024, na základě oznámení od zdravotnické záchranné služby, do jedné z obcí na Mělnicku, kde bylo nahlášené pokousání dítěte psem. Policisté mělnické prvosledové hlídky byli na místě jako první a okamžitě po příjezdu začali poskytovat zraněnému chlapci první pomoc. O toho se do příjezdu policistů staral majitel psa a matka chlapce. Šestiletý Matouš byl poraněný v oblasti obličeje, pes ho z nejasných důvodů kousnul v době, kdy si na pozemku hrál se svým kamarádem.

Matouš byl po celou dobu velmi statečný, s policisty komunikoval a celou situaci a bolest zvládal opravdu velmi dobře. Kolegové se po celou dobu snažili ujišťovat v tom, že vše bude v pořádku a neustále na něj mluvili, aby se soustředil na jejich slova a ne na bolest. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby si chlapce do péče převzali zdravotníci, chlapce uvedli do umělého spánku a následně jej letecky transportovali do pražské nemocnice.

Policisté chlapci při ošetřování slíbili, že jakmile se zotaví, navštíví ho, dovezou mu dárky a odvezou ho i na policejní služebnu, kde si bude moci prohlédnout policejní vozidlo. Tento slib policisté poté, co Matouše propustili z nemocnice, splnili a Matoušem se viděli již několikrát.

Matoušovi všichni přejeme rychlé zotavení a už jen samé dobré a hezké zážitky.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

2. prosince 2024

