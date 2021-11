Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté si opět vyzkoušeli přeshraniční pronásledování

KRAJ – Úkol zněl jasně: pronásledování, zátarasa, zpacifikování pachatele.

Vstup ČR do Schengenu s sebou přinesl spoustu nových možností pro rozvoj policejní práce. Jednou z takových činností je tzv. přeshraniční pronásledování. Jedná se o situaci, při které policisté jednoho státu pronásledují za hranice druhého státu prchajícího pachatele, který se na jejich území dopustil nějakého trestného činu.

Úkolem dvou jednodenních společných cvičení realizovaných v rámci mikroprojektu „Společné pohraničí - společná bezpečnost“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, mělo prověřit praktickou činnost hlídek a operačních středisek policejních sborů České a Polské republiky při organizování přeshraničního pronásledování, a to v obou směrech. A zároveň ověřit možnosti vzájemného dorozumění a možnosti spojení.

V dopoledních hodinách na hraničním přechodu Otovice-Tlumaczow začala s nácvikem polská policie, která pronásledovala nebezpečného pachatele loupežného přepadení na území České republiky. Zde se ke kolegům přidali i čeští policisté, kteří prchajícího pachatele zadrželi za pomocí cvičných zbraní a zastavovacích pásů. Následně probíhalo cvičení naopak, kdy čeští policisté, ve spolupráci s polskými kolegy, pronásledovali nebezpečné pachatelé směřujícího do Polska. Cvičných zásahů se vždy účastnilo 6 policistů z České republiky a 6 policistů z Polska.

Cvičení velmi dobře prověřilo možnosti vzájemné komunikace a nebylo určitě poslední prověrkou možností vzájemné spolupráce mezi PČR a Polskou policií.

Úkolem přitom nebylo ukázat, že tyto situace jdou zvládnout, ale odhalit případná slabá místa, na kterých je potřeba zapracovat.

por. Mgr. Lucie Konečná

19.11.2021, 11:00hod

