Policisté šetří nehodu i následný incident

BŘECLAVSKO: Muž naboural, napadl řidiče a ujel.

Břeclav - Policisté žádají svědky o informace, které by dopomohly k ustanovení řidiče či vozidla. Včera (12. 11.) v 18.00 hod. došlo na silnici I. třídy v katastru obce Břeclav k nehodě. Do osobního vozidla zn. Citroën C5, které jelo směrem od Rakouska do Břeclavi, narazil zezadu doposud neznámý řidič. Ten jel ve stejném směru a nestačil zareagovat na to, že před ním začalo vozidlo odbočovat vlevo do areálu Muna.

Mělo by se jednat o dodávkové vozidlo, s největší pravděpodobností o vozidlo VW Transportér. Řidič dodávky po nehodě zastavil, fyzicky napadl řidiče citroenu a z místa odjel.

Žádáme tímto cestující, kteří v uvedenou dobu místem projížděli a mohli by poskytnout bližší informace k dodávkovému vozidlu či řidiči, aby kontaktovali dopravní policisty - pevná linka 974 632 250, mobilní telefon 602 469 135.

Za pomoc a ochotu předem děkujeme.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 13. listopadu 2019

