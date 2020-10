Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté se zapojili do trasování

KRAJ – Svou novou dočasnou roli začali plnit tento týden.

V Královéhradeckém kraji začali policisté, policistky a občanští zaměstnanci v tomto týdnu vypomáhat hygienickým stanicím, potažmo Ministerstvu zdravotnictví ČR s tzv. trasováním v projektu chytré karantény. V praxi to znamená, že více než dvacet příslušníků a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje prošlo specifickým školením Ministerstva zdravotnictví ČR a denně jsou v telefonickém spojení s lidmi, kteří přišli do kontaktu s osobou, u níž byl prokázán COVID-19.

Všechny policistky, policisté a občanští zaměstnanci zařazeni do dočasného projektu trasování byli vybaveni z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje potřebnou technikou, díky níž mohou získávat požadované údaje, zpracovávat je a dále poskytovat zpět do systému. „Komunikují s lidmi napříč celou Českou republikou, zjišťují od nich požadované údaje, zpracovávají veškerou potřebnou agendu k tomu, aby mohla daná osoba bez zbytečné administrativy projít testem na nejbližší testovací stanici. Důraz přitom všichni kladou na důkladně provedený telefonický kontakt, při němž zjišťují detailní informace vkládané obratem zpět do systému. Není přitom pochyb, že jde o práci důslednou a komunikativně i časově velice náročnou, jeden telefonát může s ohledem na časové či technické možnosti volaného kontaktu zabrat i několik desítek minut,“ uvádí koordinátorka projektu za Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje kpt. Ing. Monika Hurtová a dodává, že všichni policisté se svých úkolů z projektu zhostili svědomitě a zodpovědně.

Zapojení policistů do trasování.Veškeré „anomálie“, které se v průběhu telefonátu mohou vyskytnout, jsou obratem řešeny s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Všichni policisté zapojeni do projektu se této činnosti věnují i nad rámec své pracovní doby, některé volané osoby nemusejí mít pro telefonát v průběhu dne dostatek času, kontaktováni jsou například až později večer. Počet policistů zapojených do projektu se může v následujícím období měnit, a to v závislosti na možnostech a dalších okolnostech či vývoji situace.

"Do projektu chytré karantény a samotného trasování jsou zapojeni policisté, kteří za normálních podmínek nejsou zařazeni do přímého výkonu služby. Akceschopnost Policie ČR v našem kraji není touto naší dočasnou výpomocí narušena. Policisté slouží veřejnosti a v této nelehké době se rozhodli pomoci i touto formou,“ dodává brig. gen Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

22.10.2020

