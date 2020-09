Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté se zaměřují také na chůzi v kolejišti

Ms kraj: Osvěta zejména u žáků a studentů

Nedílnou součástí našeho krajského ředitelství je také oddělení hlavní nádraží Ostrava, které zastřešuje z pohledu Policie ČR komplexní činnost související se železniční dopravou. Pro intenzivnější dohled tak policisté oddělení realizují kromě nespočtu dalších činností pravidelné speciální akce, při kterých kontrolují především dodržování zákazu přecházení přes koleje v místech, kde přecházení není povoleno.

Poslední akce proběhla v pondělí v železniční stanici Frýdek-Místek. Policisté zjistili 19 přestupků proti zákonu o drahách, přičemž 10 z nich vyřešili v příkazním řízení na místě (pokuty byly v souhrnné výši 1 700 korun). Zbývající přestupky vyřešili policisté domluvou. Jednalo se o osoby, které si řekněme krátily a zjednodušovaly cestu, avšak naprosto neadekvátní způsobem (vstupem do kolejiště).

Policisté realizují tyto akce vskutku pravidelně. Při zpětném pohledu zjistíme, že v září to již byla v pořadí akce druhá, od června lze těchto aktivit napočítat téměř deset. Policisté oddělení hlavní nádraží Ostrava vykonávají službu v celém Moravskoslezském kraji, takže z hlediska místa je mohli občané potkat v různých železničních stanicích na teritoriu kraje, kromě Frýdku-Místku například v Opavě či Třinci. Nestalo se, že by policisté nemuseli do „výsledků“ zaznamenat nic. Zpravidla se jedná o desítky přestupků, nejvíce jich při jedné z akcí bylo téměř 40. Někdy postačila k vyřešení přestupku domluva, jindy byla uložena pokuta.

Co je však důležité, tyto akce realizují policisté se zjevným poselstvím – upozornit na rizika přecházení kolejí zakázanými místy a obecně dodržování pravidel bezpečného pohybu v železničních stanicích. Osvěta je velmi důležitá, zejména u dětí a mládeže (studentů), na které policisté primárně svou činností cílí. Hovoří s dětmi a mládeží o rizicích, která jsou s chůzí v kolejišti spojená. Nikdy nechybí samozřejmě ani další související témata, například chůze v kolejišti se sluchátky na uších nebo situace, kdy chodec nevnímá okolí, neboť se plně soustředí jen a jen na mobilní telefon.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

9. září 2020

