Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se zaměřili na tranzitní nelegální migraci i dopravu

PLZEŇSKÝ KRAJ - Během akce policisté odhalili dva cizince, kteří na našem území pobývali nelegálně. Ti byli na místě zajištěni a převezeni k provedení dalších procesních úkonů.

Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje včerejšího dne uskutečnili na úseku dálnice D5 v blízkosti státní hranice s Německem rozsáhlejší dopravně bezpečnostní akci, při které se zaměřili na dodržování všech pravidel dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, tak i na odhalování nelegální tranzitní migrace. Do této akce byli zapojeni dopravní policisté, policisté z odboru cizinecké policie i policisté ze speciální pořádkové jednotky a připraven byl i policejní psovod se psem na vyhledávání osob. U hraničního přechodu v obou směrech dálnice byly zřízeny dvě hlavní kontrolní stanoviště, kam hlídkující policisté naváděli zájmová vozidla z dálnice k silniční kontrole. Policisté z cizinecké policie se zaměřili na kontrolu dokladů totožnosti a na nákladový prostor vozidel. Samotnou kontrolu tohoto prostoru prováděli prostřednictvím detekčního přístroje, který by reagoval na možný tlukot srdce ukryté osoby. Během akce policisté zkontrolovali celkem 108 vozidel a 187 osob. Podařilo se odhalit dva cizince, kteří na našem území pobývali nelegálně. Po jejich zajištění je policejní eskorta převezla na služebnu cizinecké policie k provedení dalších procesních úkonů. Dopravní policisté zjistili celkem 23 případů přestupkového jednání řidičů v dopravě, které vyřešili v příkazním řízení. Z naší strany se nejedná o ojedinělou akci, neboť se těmto problematikám, jak dopravní policisté, tak policisté z cizinecké policie věnují v průběhu celého roku a obdobné preventivní akce realizují po svých liniích i několik do měsíce.



por. Ing. Eva Červenková

26. září 2023

