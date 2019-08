Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté se zaměřili na cyklisty

Strakonice - Vzorní cyklisté obdrželi drobné dárečky.

Během letních prázdnin policejním kontrolám neunikli ani cyklisté. Cyklisté jsou účastníky silničního provozu stejně jako řidiči vozidel a jsou povinni dodržovat zákonem stanovená pravidla. V pondělí 26. srpna 2019 zkontrolovali dopravní policisté desítky cyklistů ve Strakonicích a v okolí. U cyklistů se zaměřili na dodržování dopravního značení ve městě, na povinnou výbavu jízdního kola a namátkově i na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů.

V době od 8:00 h do 15:00 hodin se policisté pohybovali v místech, která jsou využívána především cyklisty a kde by mohl být ohrožen jejich život a zdraví. Policisté zastavili celkem 84 cyklistů. Mezi nejčastější prohřešky patřila neúplná povinná výbava – chybějící oranžové odrazky v paprscích kol a bílá odrazka vpředu na kole. Dalším prohřeškem bylo nerespektování dopravní značky Cyklisto, sesedni z kola. Policisté cyklisty - hříšníky tentokrát řešili domluvou. Naopak potěšující bylo, že i někteří cyklisté starší 18ti let dbají na svoji bezpečnost a při jízdě měli na hlavě upevněnou cyklistickou přilbu. Vzorné cyklisty policisté odměnili drobnými dárečky – reflexní páskou, cyklomapou Šumava.

Kontrola cyklistů probíhala také na Blatensku, kdy během kontroly, dne 23. srpna 2019, začal policejní hlídce ujíždět cyklista na elektrokole. Nedbal výzev k zastavení, otočil do protisměru a před policejním vozidlem ujížděl. Policisté muže dojeli a další jízdě mu zabránili pomocí služebního vozidla a použitím hmatů a chvatů. U muže provedli dechové zkoušky s pozitivními hodnotami 0,72 a 0,78 promile alkoholu v dechu.

O statistikách dopravních nehod cyklistů, o pravidlech, o povinné výbavě jízdního kola, o rizicích, o sankcích, která v případě nedodržování pravidel bezpečnosti v provozu každému provinilci hrozí, jsme informovali veřejnost prostřednictvím preventivních článků ve sdělovacích prostředcích (viz Strakonický deník a https://www.policie.cz/clanek/policejnim-kontrolam-se-nevyhnou-ani-cykliste.aspx).

Poslední dopravní nehodu cyklisty ve Strakonicích řešili policisté dne 15. srpna 2019 v odpoledních hodinách, kdy cyklistka jela na jízdním kole ve směru od teplárny k mostu, kde nerespektovala dopravní značku „Cyklisto, sesedni z kola.“ V místech u kina Oko právě vyjížděla z uličky od kina řidička osobního automobilu, která cyklistku přijíždějící po cyklostezce přehlédla, a následně došlo ke střetu. Cyklistka utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena na ošetření. Alkohol u řidiček vyloučen.

Dopravně bezpečnostní akce zaměřené na cyklisty budou i v následujících dnech pokračovat na celém území okresu Strakonice.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

26. srpna 2019

