Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na cyklisty

LIBEREC - Dnes v dopoledních hodinách probíhala na cyklostezce v Liberci, U Nisy dopravně preventivní akce "Na kole jen s přilbou".

Praktickou cyklolékárničku a cyklomapu Jizerských hor a Krkonoš mohli dnes obdržet cyklisté, kteří projížděli v dopoledních hodinách po cyklostezce v Liberci, U Nisy.



Liberečtí dopravní policisté se zde ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Liberec - Centrum v rámci dopravně preventivní akce "Na kole jen s přilbou" zaměřili na cyklisty.

Policie České republiky se v letošním roce připojila k preventivní kampatni Týmu silniční bezpečnosti se stejným názvem "Na kole jen s přilbou". Jedná se o dlouhodobý osvětový projekt, který upozorňuje na vážné úrazy cyklistů.



Během kontrol se policisté zaměřili zejména na povinnou výbavu jízdního kola, dále na správné nasazení cyklistické přilby a také to, zda cyklisté neusedli na kolo pod vlivem alkoholu či drog. Dnešní akce byla zejména preventivního charakteru, kdy policisté upozorňovali cyklisty na nedostatky, a proto veškeré prohřešky řešili policisté pouze upozorněním s tím, aby si vše dali do pořádku. Zkontrolovali na tři desítky cyklistů.

Téměř každý druhý cyklista neměl v pořádku povinnou výbavu jízdního kola. Často chyběly oranžové odražky v pletení kol, ale mnohdy i zadní či přední odrazka. Cyklistická přilba je sice povinná pouze pro osoby mladší 18 let, přesto by měla být nedílnou součástí výbavy každého cyklisty. Cyklisté patří mezi jednu z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu a na rozdíl o řidičů ve vozidlech nejsou takřka ničím chráněni. Při pádu jim hrozí vážná zranění, kdy jeden takový pád nás může stát to nejcennější, náš život. A spadnout z jízdního kola můžeme prakticky kdykoliv, i když jedeme jen pár metrů. Tento fakt mnozí cyklisté také podceňují. Během akce měli až na jednoho dospělého všichni cyklisté ochrannou přilbu.

Policisté se v rámci akce věnovali i ostatním účastníkům na cyklostezce. Chodce a účatníky na in-line bruslích vybavili reflexními páskami a děti obdrželi navíc dopravní pexesa.

A jaká je povinná výbava jízdního kola?

2 nezávislé brzdy

zaslepené volné konce trubek řídítek

zadní červená a přední bílá odrazka

oranžové odrazky na pedálech (lze nahradit odrazkami na oděvu nebo na obuvi)

oranžové odražky na paprscích kol

za snížené viditelnosti světlomet přední bílé barvy a zadní červené barvy

Statistika:

V Libereckém kraji policisté od začátku letošního roku do konce července řešili celkem 70 dopravních nehod s účastí cyklistů (o 40 méně než za stejné období v loňském roce), z toho ve 12 případech dětí, kdy ve 3 případech byli zraněni těžce, 63 lehce a naštěstí si žádná z těchto nehod nevyžádala lidský život.

A jaká jsou pravidla pohybu cyklistů na pozemní komunikaci?

na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici

jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka

cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou

dítě mladší 10 let s mí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let

k jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkové tvaru

jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300x300 mm vztyčeným ve výšce 1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky.

je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty

Cyklolékárničky, které nejsou povinnou výbavou, ale jsou jistě dobrým pomocníkem, finančně podpořil Krajský úřad Libereckého kraje a cyklomapy dodal pro cyklisty Tým silniční bezpečnosti.



8. 8. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

