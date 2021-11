Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se zabývají případem fyzického napadení

KLATOVY - Dnešního dne v dopoledních hodinách vyjížděli policisté do jedné menší obce na Klatovsku. Mladý muž tady napadl dvě ženy. Ty skončily v péči lékařů.

Dnešního dne v dopoledních hodinách vyjížděli policisté do jedné menší obce na Klatovsku. 29letý muž v jednom z rodinných domů fyzicky napadl dvě ženy ve věku 81 a 51 let. Obě zraněné ženy si převzali do péče záchranáři. Násilníka na místě zadrželi policisté. Byl pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal dvě a půl promile. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a případem se nadále zabývají.

nprap. Michaela Raindlová

28. listopadu 2021

vytisknout e-mailem