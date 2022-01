Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté se věnují kontrolám rekreačních objektů

České Budějovice - Za uplynulé tři měsíce evidujeme čtyři desítky vykradených rekreačních zařízení.

Policisté na Českobudějovicku se v rámci běžného výkonu služby věnují kromě jiného také kontrolám rekreačních objektů. V úterý 11. ledna zavítali policisté z obvodního oddělení v Boršově nad Vltavou spolu s českobudějovickými psovody do chatové oblasti U Rybů. Zde se nachází několik desítek rekreačních objektů. Většinu z nich jejich majitelé na zimu opouští. Proto se policisté opakovaně nejen do této oblasti vrací, aby ze provedli kontroly. Zajímají se hlavně o to, zda nedošlo k vloupání do objektů, zjišťovali i to, zda jsou chaty a domy řádně uzavřené a zabepečené. Během jejich kontroly nebylo zjištěno žádné narušení a nebyl v těchto lokalitách zjištěn ani žádný pohyb podezřelých osob.

Nicméně, zima ještě nekončí a proto policisté upozorňují chataře, aby mysleli na kvalitní zabezpečení svých objektů. Nezapomínejte při odjezdu z chaty či chalupy zkontrolovat zda jste dobře zamkli, uzavřeli všechna okna, a to i ta do sklepa či na půdu. Cenné věci z objektu odvezte do bezpečí. Pokud už v chatě či chalupě cenné věci zůstávají, pořiďte si jejich fotodokumentaci a mějte od nich doklady o koupi. V některých rekreačních objektech přebývají lidé celoročně, a tak pokud víte o dobrém sousedovi, který by byl ochoten vám vaši chatu či chalupu pravidelně zkontrolovat, neváhejte ho o službu požádat. Pokud už k vloupání do objektu dojde, ihned volejte policisty. Do chaty či chalupy nevstupujte a hlavně neuklízejte, ničíte tak stopy, které policistům slouží při šetření případu.

Policisté v uplynulém čtvrtletí (říjen-prosinec 2021) zaznamenali celkem 39 případů vloupání do rekreačních objektů. Jedná se o pokles o 11 případů o proti stejnému období roku 2020. Objasněnost u tohoto typu trestné činnosti bývá okolo 30 procent. Policisté budou v obdobných kontrolách i nadále pokračovat.

Foto z kontrol:

kontrola chaty 1.jpg

kontrola chaty 2.jpg

kontrola chaty 3.jpg

kontrola chaty 4.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. ledna 2022

