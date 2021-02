Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost

TACHOVSKO - Řidiči opětovně ujíždějí od dopravních nehod, aniž by si splnili svoji zákonem stanovenou povinnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 18. ledna letošního roku mezi 00:00 hod. a 8:00 hod. v obci Kostelec č. p. 8. Zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem tam poškodil levé koncové světlo odstaveného nákladního vozidla značky Volkswagen Crafter, které bylo zaparkované na vjezdu do stodoly poblíž hlavní komunikace. Neznámý řidič z místa nehody ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

Další nehoda se stala 26. ledna mezi 5:45 hod. a 15:00 hod. v obci Neblažov. Zatím neznámý řidič tam poblíž domu č. p. 39 narazil s nezjištěným vozidlem do sloupu veřejného osvětlení, který poškodil a z místa ujel.

Třetí nehoda se stala 29. ledna kolem 16:00 hod. v obci Planá. V ulici Smetanova u domu č. p. 326 zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem neodhadl boční vzdálenost od zaparkovaného vozidla Škoda Octavia a poškodil jeho celý levý bok. I tento řidič z místa nehody ujel.

Čtvrtá nehoda se stala z 30. ledna v době od 23:00 hod. do 14:00 hod. 31. ledna letošního roku v obci Stříbro. Na parkovišti na účelové komunikaci mezi ulicemi Soběslavova a Nerudova (vedle firmy Soter) poškodil zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem levou přední část zaparkovaného osobního vozidla značky Mitsubishi Outlander a z místa ujel.

Poslední nehoda se stala v obci Stříbro 1. února letošního roku mezi 15:00 hod. a 18:00 hod. v ulici Větrná č. p. 1002 poblíž potravin, kde zatím neznámý pachatel poškodil zaparkované osobní vozidlo značky Dacia Logan a z místa ujel. Následným šetřením a vytěžením majitele policisté zjistili, že viníkem by mohl být neznámý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia v provedení combi. Vozidlo mělo být tmavě modré barvy a konečné dvojčíslí registrační značky končilo na 92. Neznámý řidič měl narazit zadní částí vozidla do levého předního boku zaparkované dacie.



V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedených nehod a ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

8. 2. 2021

