Policisté se s dětmi sešli na zahradě

Kutnohorsko - Čtvrteční dopoledne patřili policisté dětem z Mateřské školy Nepoměřice.

V dopoledních hodinách 23. června 2022 navštívila preventistka por. Mgr. Vendulka Marečková s policistou z kutnohorského Dopravního inspektorátu pprap. Lukášem Krupičkou děti a jejích paní učitelky z místní školky.

Společně si povídali na téma, co je policie a jaká je její úloha v naší společnosti. Dále poskytovali malým dětem mnoho cenných, praktických rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a dokázaly se samy správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí. Například - injekční stříkačka na pískovišti, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob, které chtějí dítě unést…atd., co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Děti měly možnost, před odjezdem policistů, nahlédnout i do služebního vozidla Škoda Octavia a převzít z jejich rukou reflexní pásky a vystřihovánky s preventivní tématikou. Jejich zářící očka byly poděkováním policistům za tento, pro ně jistě životní zážitek.

Mš Nepoměřice

