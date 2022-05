Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté se s dětmi sešli na dopravním hřišti

Kutnohorsko - Děti i jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly policistům básničkou a převzaly různé materiály s preventivní tématikou.

V dopoledních hodinách ve středu 4. května 2022 navštívila preventistka por. Mgr. Vendulka Marečková s policisty z kutnohorského Dopravního inspektorátu, pprap. Lukášem Krupičkou a pprap. Gabrielou Herboltovou Mateřskou školku Paraplíčko.

S dětmi se sešli na dopravním hřišti Domu dětí a mládeže Dominik. Společně si povídali na téma, co je policie a jaká je její úloha v naší společnosti. Dále poskytovali malým dětem mnoho cenných, praktických rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a dokázaly se samy správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí. Například - injekční stříkačka na pískovišti, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob, které chtějí dítě unést…atd., co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Svou techniku ukázali policisté z Oddělení hlídkové služby Kutná Hora, pprap. Tomáš Výborný a pprap. Jan Goliaš, kteří pohovořili podrobně o náplni a nebezpečnosti jejich práce, co vše obnáší, předvedli svou výstroj a výzbroj. Strážník Městské policie Kutná Hora Pavel Čihák, předvedl názorně, jak naložit s použitou injekční stříkačkou.

MŠ Kaňk - Paraplíčko

pprap. Lukáš Krupička

vrchní inspektor DI Kutná Hora

por. Mgr. Vendulka Marečková

oddělení tisku a prevence ÚO Kutná Hora

4. května 2022

