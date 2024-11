Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté se psy i na koních kontrolovali chaty

ZLÍNSKO: Zabezpečte si svoje objekty.

V uplynulých dnech se policisté z jednotlivých obvodních oddělení společně se psovody i policisty na koních věnovali preventivním kontrolám zabezpečení rekreačních objektů nejen na Zlínsku.

Doporučujeme, abyste zazimování svých rekreačních objektů věnovali pozornost. Pokud je to možné, odvezte odtud cennější věci na bezpečnější místo. Ukliďte všechno nářadí, včetně žebříků, které by mohly usnadnit pachateli přístup do objektu. Zvažte rozsah zabezpečení podle hodnoty chráněného majetku. Někdy vznikají větší škody v důsledku násilného vniknutí, než na samotném ukradeném majetku. Rozhodně doporučujeme také udržovat dobré sousedské vztahy. Například v chatových osadách se můžete se sousedy domluvit na střídání se v kontrolách jednou za čas.

Pokud po příjezdu k chatě zjistíte, že se dovnitř někdo vloupal, důležité je na nic nesahat, nepřemísťovat předměty, ale co nejdřív zavolat na linku tísňového volání policie.

V případě vloupání do chat se zloději mohou dopustit trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Možný trest odnětí svobody se pohybuje v rozmezí od jednoho roku až do několika let, podle výše způsobené škody.

Další tipy na zaopatření objektů, ať už na mechanické, elektronické zabezpečení nebo na použití kamerových systémů najdete v přiloženém odkazu:

https://www.policie.cz/clanek/prevence-zabezpecte-se--rekreacni-objekty.aspx

11. listopadu 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

