Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté se připravují na 14. Truck Sraz Zlín

ZLÍNSKO: Spanilé jízdy se zúčastní také Tatra Pyrotechnické služby.

Od pátečního dopoledne až do neděle v podvečer budou v pohotovosti desítky policistů z obvodních oddělení a dopravních policistů k zabezpečení plynulosti silničního provozu a bezpečí pro obyvatele krajského města při konání 14. ročníku Truck Srazu Zlín. V souvislosti s tím budou policisté dohlížet také na to, aby se řidiči trucků chovali zodpovědně a vyvarovali se požití jakékoli návykové látky před jízdou.

Tradiční akce pro milovníky velkých aut má i letos zázemí v areálu Kapřína v Březůvkách. Svoje brány otevře v pátek v 17.00 hodin, kolem 19.00 hodin odjedou Trucky do Zlína, kde budou od 19.30 do 20.30 hodin vystaveny na ulici Hradská. Poté bude následovat večerní spanilá jízda osvětlených Trucků centrem města Zlína. Spanilá jízda projede městem celkem dvakrát, a to v pátek ve 20.30 hod. a v sobotu v poledne. S průjezdem několika desítek trucků Zlínem bude souviset dopravní omezení v ulicích města. Na poklidný průjezd městem budou dohlížet desítky policistů z obvodních oddělení i z oddělení dopravní policie, nápomocní jim budou také strážníci Městské policie ze Zlína.

Letošní kuriozitou obou spanilých jízd bude doprovod speciálního policejního vozidla Tatra Force 8x8, které využívají policisté Pyrotechnické služby Policie České republiky pro převoz materiálu z muničního skladu ve Vrběticích. Jedná se o čtyřnápravové nákladní vozidlo v policejním provedení, postavené na klasickém podvozku Tatry s nezávislými výkyvnými a vzduchem odpruženými polonápravami. Tento podvozek přenáší na kabinu i na ložný prostor minimum vibrací a zejména z tohoto důvodu byl vybrán jako nejvhodnější pro bezpečnou přepravu munice. Pro převoz výbušnin využívají pyrotechnici snímatelný balisticky zodolněný kontejner. Vozidlo je dále vybaveno hydraulickou rukou, která je určena k manipulaci s těžkými předměty a s municí, zejména s leteckými pumami. Rameno ruky je možné vysunout až na vzdálenost 14 metrů a na této vzdálenosti je možné manipulovat s předmětem o hmotnosti 1 tuna.

Buďte při svých víkendových cestách obezřetní a trpěliví, a pokud je to možné, raději se v inkriminovaných časech centru krajského města vyhněte, jinak riskujete až půlhodinové zpoždění. Nesnažte se zařadit do kolony jedoucích kamionů, zejména při spanilých jízdách městem.

21. srpna 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

