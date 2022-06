Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté se připojili k dárcům krve

BLANENSKO: Zdravotnictví přišli podpořit do odběrového centra v Boskovicích.

Desítka policistů se dnes ráno dostavila na transfuzní oddělení boskovické nemocnice. Do akce Daruj krev s policií a 211 se zapojili kolegové z obvodních oddělení na Blanensku. Na dobrovolném dárcovství krve a podporu zdravotnictví se podíleli nejen policisté z řad letitých dárců, ale také dva prvodárci. To, že krev je cennou tekutinou, jsou si kolegové velmi dobře vědomi a rozhodnutím ji darovat vyjádřili ochotu pomoci tímto způsobem k záchraně života a zdraví. Velké poděkování patří nejen dnešním dárcům, ale i ostatním kolegům, kteří pravidelně do transfuzniho oddělení ať už v Boskovicích či jinde docházejí.

Na projektu se podílela také Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, která všechny dárce odměnila praktickým dárkem.

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 7. června 2022

