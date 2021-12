Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté se při dopravní akci zaměřili na chodce

KLADENSKO – V kladenském okrese policisté zkontrolovali jednasedmdesát chodců a přes dvě stě řidičů.

Krajská dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na viditelnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu probíhala v tomto týdnu od pondělí do středy v rámci celého Středočeského kraje. Tentokrát se policisté dopravní a pořádkové služby zaměřili na nejohroženější účastníky silničního provozu, chodce a cyklisty. Jejich pozornosti však neunikli ani řidiči. Při kontrolách rozdávali nejen pokuty, ale i reflexní pásky, šle, vesty, tašky a jiné předměty s reflexními prvky.

Kladenští policisté se do této dopravně bezpečnostní akce zapojili ve dnech 6. a 8. prosince 2021 v průběhu odpoledních hodin v časovém rozmezí od 14.30 do 18.30 hodin, a to po celém území okresu Kladno. Policisté prováděli výkon služby na vytipovaných pevných stanovištích a v některých úsecích byli účastníci silničního provozu kontrolováni i pohyblivými policejními hlídkami.

V průběhu dvoudenní akce v okrese Kladno policisté zkontrolovali celkem 202 vozidel a 71 chodců. Celkem bylo řidičům uděleno 17 pokut, z toho 15 pokut bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty ve výši 6 900,-Kč, 2 pokuty byly oznámeny správnímu orgánu. U jednoho z řidičů byl zjištěn přestupkový alkohol. Dále policisté při kontrolní činnosti chodců zjistili 5 přestupků, kdy neměli reflexní označení při pohybu po pozemní komunikaci mimo obec. Přestupky chodců byly vyřešeny na místě domluvou. Zkontrolován byl i 1 cyklista, u kterého nebylo zjištěno žádné pochybení.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a právě i doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

V těchto dopravně bezpečnostních akcích budou policisté pokračovat i v následujících dnech.

nprap. Jana Šteinerová

9. prosince 2021

